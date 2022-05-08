Стадион: Гоффертштадион
0:0
Перерыв
41' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
41' Желтая карточкаДейл Матс
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6
|0.19
|Ali Akman
|6
|0.19
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.16
|Тавшан Элаис
|5
|0.16
|Маттссон Магнус
|4
|0.13
|Шоне Лассе
|2
|0.06
|Вет Хавьер
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|1
|0.03
|Баррето Эдгар
|1
|0.03
|Одентал Кас
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.28
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.25
|Лидберг Исак
|4
|0.13
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|2
|0.06
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Кардона Марк
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Ogechika Heil
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|6
|1
|Шоне Лассе
|6
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|1
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Мейер Роджер
|3
|0
|Брюин Джорди
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Ali Akman
|1
|1
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|6
|0
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
4
18%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
7
33%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Забито
24
24
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
4
17%
1
4%
1-15
7
29%
29%
5
21%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
2
8%
6
25%
76-90
Пропущено
26
24
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
10
38%
5
21%
76-90
Забито
36
36
25 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
6
17%
2
6%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
11
31%
8
22%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
4
11%
9
25%
76-90
Пропущено
47
46
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
7
15%
8
17%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
16
34%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|32
|10
|7
|15
|36 - 46
|37
|9.
|НЕК Неймеген
|0:0
|32
|9
|9
|14
|35 - 48
|36
|10.
|Гронинген
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|18.
|НЕК Неймеген
|0:0
|16
|2
|6
|8
|12 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|0:0
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|16
|3
|6
|7
|11 - 23
|15
|13.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8