Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эль-Каруани Суфьян пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Пропер Дирк . Удар в створ, но вратарь начеку

19' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Окита Жонатан пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

15' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

13' Хорошую попытку сделал Брауэрс Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Брандерхорст Маттейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Плохо сыграл Гут Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гут Родриго хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

2' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре