  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
НЕК Неймеген
0:0
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
41' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
41' Желтая карточка
Дейл Матс

Ход матча

41'
Эль-Каруани Суфьян
 
41'
 
Дейл Матс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.30
3.52
4.40
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.19
Ali Akman 6 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.16
Тавшан Элаис 5 0.16
Маттссон Магнус 4 0.13
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.28
Брауэрс Люк 8 (1) 0.25
Лидберг Исак 4 0.13
Ботос Яннис-Фивос 3 0.09
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Эль-Каруани Суфьян 3 1
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Брюин Джорди 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 6 0
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
4
18%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
7
33%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Забито

24
24
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
4
17%
1
4%
1-15
7
29%
29%
5
21%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
2
8%
6
25%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
10
38%
5
21%
76-90

Забито

36
36
25 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
6
17%
2
6%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
11
31%
8
22%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
4
11%
9
25%
76-90

Пропущено

47
46
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
7
15%
8
17%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
16
34%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. Гоу Эхед Иглс 0:0 32 10 7 15 36 - 46 37
9. НЕК Неймеген 0:0 32 9 9 14 35 - 48 36
10. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 0:0 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
18. НЕК Неймеген 0:0 16 2 6 8 12 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 0:0 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 16 3 6 7 11 - 23 15
13. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 57%, Гоу Эхед Иглс: 43%.
  • 46'
    Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
  • 45'
    Какой промах! Али Акман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    2.30
    3.52
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    НЕК Неймеген
    Гоу Эхед Иглс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     