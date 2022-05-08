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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 12390
НЕК Неймеген
1:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
41' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
41' Желтая карточка
Дейл Матс
69' Желтая карточка
Брюин Джорди
87' Желтая карточка
Брауэрс Люк
1:0
90' Гол
Ibrahim Cissoko
90'+6

Ход матча

41'
Эль-Каруани Суфьян
 
41'
 
Дейл Матс
66'
Вет Хавьер
Пропер Дирк
 
69'
Брюин Джорди
 
70'
 
Ogechika Heil
Лидберг Исак
70'
 
Кардона Марк
Дейл Матс
80'
Ibrahim Cissoko
Тавшан Элаис
 
80'
Дуэлунд Миккель
Брюин Джорди
 
83'
 
Martjin Berden
Оратмангун Рагнар
83'
 
Баккер Юстин
Идзес Джей
87'
 
Брауэрс Люк
90'
 
Муленга Джейкоб
Кордоба Иньиго
90'
Ibrahim Cissoko
(Дуэлунд Миккель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.19
Ali Akman 6 0.19
Брюин Джорди 5 (1) 0.16
Тавшан Элаис 5 0.16
Маттссон Магнус 4 0.13
Шоне Лассе 2 0.06
Вет Хавьер 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Вердонк Калвин 1 0.03
Баррето Эдгар 1 0.03
Одентал Кас 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Ibrahim Cissoko 1 0.03
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.28
Брауэрс Люк 8 (1) 0.25
Лидберг Исак 4 0.13
Ботос Яннис-Фивос 3 0.09
Ромменс Филипп 2 0.06
Дейл Матс 2 0.06
Кардона Марк 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 6 1
Шоне Лассе 6 0
Эль-Каруани Суфьян 3 1
Брюин Джорди 4 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Мейер Роджер 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Пропер Дирк 3 0
Ali Akman 1 1
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Гут Родриго 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 6 0
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Брауэрс Люк 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
7
33%
3
13%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Забито

24
24
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
4
17%
1
4%
1-15
7
29%
29%
5
21%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
2
8%
6
25%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
10
38%
5
21%
76-90

Забито

37
36
25 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
16%
2
6%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
11
30%
30%
8
22%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
5
14%
9
25%
76-90

Пропущено

47
47
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
7
15%
8
17%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
16
34%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
10. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
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