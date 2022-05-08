Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Брауэрс Люк получил желтую карточку от судьи

87' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гоу Эхед Иглс пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

77' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Окита Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Окита Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Сегодняшная посещаемость составляет 12390 болельщиков

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Брюин Джорди получил желтую карточку от судьи

68' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

68' Окита Жонатан пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

68' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

63' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

54' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

53' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

51' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

50' Андриес Нопперт отбил мяч на угловой после удара Тавшан Элаис из штрафной площади.

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля