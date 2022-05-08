В центре поля грамотно подставился Сенеси и вынудил нарушить правила Захави в верховой борьбе.

Отдавал проникающий пас Тиль в штрафную на ход Дессерсу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Тезе.

Мог убегать на ворота соперника Нелсон после скидки от Дессерса, но нарушил правила в борьбе против Макса.

Получил по ногам в центре поля Доан в подкате от Кекчю. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного навесил Гётце в район одиннадцатиметровой отметки, но на выходе Марсиано забрал мяч в свои руки.

С фланга Доан покатил в центр под удар Верману, но выстрел в касание последнего принял на себя защитник.

Судья ничего не стал компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

С левого фланга Макс навесил в центр штрафной на Захави, но тот не смог пробить в борьбе против Сенеси.

Забросил по флангу Мауро на ход Доану, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Получил по ногам Доан на фланге в борьбе против Гертрейды. Штрафной удар исполнять будут игроки ПСВ,

Теперь уже Гётце наступил на ногу Тилю в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Проникающий пас исполнял Гётце в штрафную на Захави, но тому добраться до мяча помешал Траунер в силовой борьбе.

С фланга навесил Доан в центр штрафной на Захави, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Марсиано.

С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Нелсон под удар Тилу, но тот нарушил правила в борьбе против Вермана.

31' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Коди Гакпо! Отличную комбинацию разыграли гости. Гакпо с левого фланга отдал в центр на Захави, который в касание вернул в штрафную на Гакпо. Коди без труда переиграл Марсиано, отправив мяч точно в дальний угол.

30' Устроили небольшую потасовку Маласиа и Мауро. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

29' Мягко забросил в штрафную Дессерс на ход Синистерре, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Тезе.

28' Теперь уже с левого фланга прострелил Синистерра в центр на Дессерса, но тот пробил точно в спину защитнику.

27' Прорвался по правому флангу в атаку Эурснерс и прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров не добрался до мяча.

26' Мягко забросил Гакпо в штрафную соперника на ход Доану, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

25' Ушел от соперника финтом по флангу Доан и скинул в центр штрафной на Гётце, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

24' Отличным пасом запустил Тиль в штрафную соперника Синистерру, который пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

23' Проникающий пас в штрафную исполнял Доан на ход Захави, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сенеси.