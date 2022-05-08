Стадион: Де Кёйп
0:1
16' ГолГакпо Коди
0:2
29' ГолГакпо Коди
Ход матча
16'
0:1
29'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Селт ЙенсонПолузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
ПСВ
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.47
|Линссен Брайан
|12
|0.38
|Синистерра Луис
|12
|0.38
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.22
|Дессерс Сириль
|6
|0.19
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Нелсон Райс
|2
|0.06
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Валемарк Патрик
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|12 (1)
|0.38
|Захави Эран
|10
|0.31
|Доан Рицу
|7
|0.22
|Винисиус Карлос
|6
|0.19
|Вертессен Йорбе
|6
|0.19
|Брума Арминду
|6
|0.19
|Гётце Марио
|4
|0.13
|Боскальи Оливье
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.09
|Мадуэке Нони
|3
|0.09
|Мвене Филипп
|3
|0.09
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.09
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
7
19%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
5
14%
7
20%
61-75
9
25%
8
23%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Забито
36
44
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
6%
6
14%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
9
25%
7
16%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
7
19%
10
23%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
12%
4
18%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Забито
72
79
34 В 1-м тайме 35
38 Во 2-м тайме 44
19 Забивали первыми 21
2 Не забивали 2
9
13%
11
14%
1-15
10
14%
12
15%
16-30
15
21%
12
15%
31-45
13
18%
15
19%
46-60
9
13%
11
14%
61-75
16
22%
18
23%
76-90
Пропущено
30
37
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
10%
7
19%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
6
20%
7
19%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
4
13%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|32
|25
|4
|3
|91 - 17
|79
|2.
|ПСВ
|2:0
|32
|25
|2
|5
|81 - 37
|77
|3.
|Фейеноорд
|0:2
|32
|21
|4
|7
|72 - 32
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|32
|18
|6
|8
|61 - 39
|60
|6.
|Витесс
|32
|14
|5
|13
|38 - 49
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|НЕК Неймеген
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|9.
|Херенвен
|32
|10
|8
|14
|34 - 44
|38
|10.
|Гронинген
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|32
|10
|6
|16
|36 - 47
|36
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|2:0
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|4.
|Фейеноорд
|0:2
|16
|11
|2
|3
|36 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|2:0
|16
|12
|2
|2
|35 - 17
|38
|3.
|Фейеноорд
|0:2
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Херенвен
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|9.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8
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Прогнозы на матч Фейеноорд 0:2 ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
34.6% (36)
Ничья
35.6% (37)
ПСВ
29.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
62% (62)
Меньше
38% (38)
Обе команды забьют
Да
90% (90)
Нет
10% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (28)
2:1 Фейеноорд
25% (26)
1:2 ПСВ
21.2% (22)
2:2 Ничья
7.7% (8)
1:0 Фейеноорд
4.8% (5)
0:1 ПСВ
2.9% (3)
3:2 Фейеноорд
1.9% (2)
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