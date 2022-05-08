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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Фейеноорд
0:2
Перерыв
ПСВ
0'
0:1
16' Гол
Гакпо Коди
0:2
29' Гол
Гакпо Коди

Ход матча

16'
0:1
Гакпо Коди
(Верман Йоэй)
29'
0:2
Гакпо Коди
(Захави Эран)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 104
Фейеноорд 34.6% (36)
X 35.6% (37)
ПСВ 29.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПСВ
2.44
8.15
2.68
Все Коэффициенты
Новости
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
15
Гутьеррес
Эрик
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Фейеноорд
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
ПСВ

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.47
Линссен Брайан 12 0.38
Синистерра Луис 12 0.38
Кекчю Оркун 7 (2) 0.22
Дессерс Сириль 6 0.19
Джаханбакш Алиреза 4 0.13
Тоорнстра Йенс 3 0.09
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Нелсон Райс 2 0.06
Сенеси Маркос 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 12 (1) 0.38
Захави Эран 10 0.31
Доан Рицу 7 0.22
Винисиус Карлос 6 0.19
Вертессен Йорбе 6 0.19
Брума Арминду 6 0.19
Гётце Марио 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.09
Мадуэке Нони 3 0.09
Мвене Филипп 3 0.09
Сангаре Ибрахим 3 0.09
Жуниор Мауро 2 0.06
Тезе Джордан 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
35
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
7
19%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
5
14%
7
20%
61-75
9
25%
8
23%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

36
44
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
6%
6
14%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
9
25%
7
16%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
7
19%
10
23%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
12%
4
18%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

72
79
34 В 1-м тайме 35
38 Во 2-м тайме 44
19 Забивали первыми 21
2 Не забивали 2
9
13%
11
14%
1-15
10
14%
12
15%
16-30
15
21%
12
15%
31-45
13
18%
15
19%
46-60
9
13%
11
14%
61-75
16
22%
18
23%
76-90

Пропущено

30
37
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
10%
7
19%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
6
20%
7
19%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
4
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 32 25 4 3 91 - 17 79
2. ПСВ 2:0 32 25 2 5 81 - 37 77
3. Фейеноорд 0:2 32 21 4 7 72 - 32 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 32 18 6 8 61 - 39 60
6. Витесс 32 14 5 13 38 - 49 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Херенвен 32 10 8 14 34 - 44 38
10. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
11. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 2:0 16 13 0 3 46 - 20 39
3. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
4. Фейеноорд 0:2 16 11 2 3 36 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 2:0 16 12 2 2 35 - 17 38
3. Фейеноорд 0:2 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Херенвен 16 5 5 6 14 - 19 20
9. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не стал компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 45'
    С фланга Доан покатил в центр под удар Верману, но выстрел в касание последнего принял на себя защитник.
  • 44'
    Со штрафного навесил Гётце в район одиннадцатиметровой отметки, но на выходе Марсиано забрал мяч в свои руки.
  • 43'
    Получил по ногам в центре поля Доан в подкате от Кекчю. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 42'
    Мог убегать на ворота соперника Нелсон после скидки от Дессерса, но нарушил правила в борьбе против Макса.
  • 41'
    Отдавал проникающий пас Тиль в штрафную на ход Дессерсу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Тезе.
  • 40'
    В центре поля грамотно подставился Сенеси и вынудил нарушить правила Захави в верховой борьбе.
  • 39'
    С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Нелсон под удар Тилу, но тот нарушил правила в борьбе против Вермана.
  • 38'
    С фланга навесил Доан в центр штрафной на Захави, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Марсиано.
  • 37'
    Проникающий пас исполнял Гётце в штрафную на Захави, но тому добраться до мяча помешал Траунер в силовой борьбе.
  • 36'
    Теперь уже Гётце наступил на ногу Тилю в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 35'
    Получил по ногам Доан на фланге в борьбе против Гертрейды. Штрафной удар исполнять будут игроки ПСВ,
  • 34'
    Забросил по флангу Мауро на ход Доану, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 33'
    С левого фланга Макс навесил в центр штрафной на Захави, но тот не смог пробить в борьбе против Сенеси.
  • 32'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
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    • 2 гола - дубль!
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Коди Гакпо! Отличную комбинацию разыграли гости. Гакпо с левого фланга отдал в центр на Захави, который в касание вернул в штрафную на Гакпо. Коди без труда переиграл Марсиано, отправив мяч точно в дальний угол.
    • 30'
      Устроили небольшую потасовку Маласиа и Мауро. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
    • 29'
      Мягко забросил в штрафную Дессерс на ход Синистерре, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Тезе.
    • 28'
      Теперь уже с левого фланга прострелил Синистерра в центр на Дессерса, но тот пробил точно в спину защитнику.
    • 27'
      Прорвался по правому флангу в атаку Эурснерс и прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров не добрался до мяча.
    • Офсайд
      26'
      Мягко забросил Гакпо в штрафную соперника на ход Доану, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 25'
      Ушел от соперника финтом по флангу Доан и скинул в центр штрафной на Гётце, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 24'
      Отличным пасом запустил Тиль в штрафную соперника Синистерру, который пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 23'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Доан на ход Захави, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сенеси.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Гертрейда в борьбе против Доана. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 21'
      Дальний заброс исполнял Траунер в штрафную соперника на Синистерру, но перехватил мяч в последний момент Гутьеррес.
    • Офсайд
      20'
      Забросил по флангу Мауро на ход Захави, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 19'
      В центре поля Доан получил по ногам в подкате от Тиля. Штрафной удар исполнять будут игроки ПСВ.
    • 18'
      В контратаку по флангу убежал Маласиа и прострелил в центр штрафной, но здесь пробил крайне неточно Дессерс.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Коди Гакпо! Дальний заброс исполнял в штрафную Гётце на ход Гакпо, который оторвался от опеки защитника и вколотил мяч точно в ближний нижний угол ворот, не оставив Марсиано ни единого шанса.
    • 16'
      По флангу забросил Гертрейда на Синистерру, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
    • 15'
      С фланга Макс покатил низом в штрафную на Гакпо, который пробил с разворота в ближний угол, но не попал в створ ворот.
    • 14'
      Ворвался в штрафную соперника Доан и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
    • Офсайд
      13'
      Мог убегать на ворота соперника Гакпо после паса от Гётце, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 12'
      С дальней дистанции пробивал Гётце в дальний угол, но спокойно кулаками отбил мяч в сторону Марсиано.
    • 11'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Гакпо и пробил в дальний нижний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
    • 10'
      Прорвался в контратаку по левой бровке Синистерра и навесил в центр на Дессерса, но тому помешал пробить в верховой борьбе Тезе.
    • 9'
      Подхватил мяч Доан на фланге и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 8'
      С углового навесил Гётце в центр штрафной, но выиграл верх Траунер и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      7'
      С правого фланга навесил в центр штрафной, но Марсиано кулаком вынес сферу на угловой.
    • 6'
      С правого фланга сместился в центр Доан и пробил с линии чужой штрафной, но мяч угодил в спину защитнику.
    • 5'
      С углового навесил в центр штрафной Нелсон. Здесь головой Дессерс пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
    • 4'
      В центре поля руками подтолкнул соперника в спину в верховой борьбе Сангаре. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Прорвался по правому флангу Тиль и навесил в центр штрафной площади, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красно-черных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на центральный поединок тридцать второго тура Эредивизие, в котором встретятся "Фейеноорд" и ПСВ. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
      • Прогнозы 104
      Фейеноорд 34.6% (36)
      X 35.6% (37)
      ПСВ 29.8% (31)
      Все прогнозы
      Лучшие коэффициенты
      Фейеноорд
      Ничья
      ПСВ
      2.44
      8.15
      2.68
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    Прогнозы на матч Фейеноорд 0:2 ПСВ

    Исход игры
    Фейеноорд
    34.6% (36)
    Ничья
    35.6% (37)
    ПСВ
    29.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (62)
    Меньше
    38% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (90)
    Нет
    10% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (28)
    2:1 Фейеноорд
    25% (26)
    1:2 ПСВ
    21.2% (22)
    2:2 Ничья
    7.7% (8)
    1:0 Фейеноорд
    4.8% (5)
    0:1 ПСВ
    2.9% (3)
    3:2 Фейеноорд
    1.9% (2)
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    ПСВ
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