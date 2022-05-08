Стадион: Гелредом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Херенвен
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|15 (2)
|0.48
|Фредериксен Николай
|7
|0.23
|Тронстад Сондре
|3
|0.1
|Духи Данило
|3
|0.1
|Ороз Алоис
|3
|0.1
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Дарфалу Усама
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Беро Матуш
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.23
|Верман Йоэй
|4
|0.13
|Халилович Тибор
|4
|0.13
|Ван Хойдонк Сидней
|4 (1)
|0.13
|Сарр Амин
|3
|0.1
|Баккер Ник
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Хайе Том
|0
|0
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|12
|1
|Базур Рихедли
|9
|0
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Бёйтинк Томас
|7
|1
|Расмуссен Якоб
|5
|1
|Тронстад Сондре
|5
|0
|Икома Луис
|3
|1
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|5
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Бик Свен
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Малдер Эрвин
|1
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Зал Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
21%
3
15%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Пропущено
19
25
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
16%
5
20%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
2
11%
4
16%
76-90
Забито
40
30
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
18%
8
27%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
6
15%
9
30%
76-90
Пропущено
43
45
27 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
8
19%
8
18%
1-15
9
21%
5
11%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
6
14%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|НЕК Неймеген
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|9.
|Гронинген
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|32
|10
|6
|16
|36 - 47
|36
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8