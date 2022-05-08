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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Витесс
 
Позже
Херенвен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Херенвен
2.01
3.84
3.98
Все Коэффициенты
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
6
Расмуссен
Якоб
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
42
Манхуф
Миллион
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
5
Вауденберг
Лукас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Витесс
3-5-2
Херенвен
3-5-2

История личных встреч

Витесс
Херенвен

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 15 (2) 0.48
Фредериксен Николай 7 0.23
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.23
Верман Йоэй 4 0.13
Халилович Тибор 4 0.13
Ван Хойдонк Сидней 4 (1) 0.13
Сарр Амин 3 0.1
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Ван Акен Йост 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Базур Рихедли 9 0
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 7 1
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Вауденберг Лукас 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
21%
3
15%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Пропущено

19
25
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
16%
5
20%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Забито

40
30
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
18%
8
27%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
6
15%
9
30%
76-90

Пропущено

43
45
27 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
8
19%
8
18%
1-15
9
21%
5
11%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
6
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
10. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
  • Первый тайм
  • 3'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Витесс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Икома Луис наказан за толчок Ван Эвейк Милан
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Херенвен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Херенвен
2.01
3.84
3.98
Все Коэффициенты
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