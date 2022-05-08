Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Даан Хейсман нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

Даан Хейсман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Даан Хейсман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Даан Хейсман нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

Первый тайм

55' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

55' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

46' Г О О О О О Л - Беро Матуш из команды Витесс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эрвин Мулдер прыгнул не в ту сторону.

46' Матч возобновлен

45' Расмуссен Якоб получил травму и заменен. Даан Хейсман выходит на поле.

45' После проверки VAR судья не изменил решения - Витесс пробьет пенальти!

44' Сегодняшная посещаемость составляет 14710 болельщиков

44' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Тахири Анас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ван Бик Свен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

41' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Херенвен выполняет удар от ворот.

39' Тронстад Сондре из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гайек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сарр Амин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

34' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Расмуссен Якоб из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Херенвен

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Удар от ворот произведет Витесс

24' Хайе Том из команды Херенвен навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

23' Бёйтинк Томас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

22' Сантиметры! Удар с лета нанес Тахири Анас , но попал в штангу!

22' Плохо сыграл Расмуссен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Хайе Том из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

21' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

20' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Матч возобновлен

14' Матч приостановлен из-за петард на поле

12' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Хайе Том наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Халилович Тибор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Бёйтинк Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Херенвен начинает с центра поля