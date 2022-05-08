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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 14710
Витесс
1:2
Конец матча
Херенвен
0'
9' Желтая карточка
Халилович Тибор
23' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
1:0
45' Пенальти
Беро Матуш
1:1
75' Гол
Сарр Амин
1:2
83' Гол
Сарр Амин
90'+4

Ход матча

9'
 
Халилович Тибор
23'
Бёйтинк Томас
 
45'
Уйсман Дан
Расмуссен Якоб
 
45'
Беро Матуш
1:0
46'
 
Хаяль Рами
Халилович Тибор
65'
Вруг Патрик
Бёйтинк Томас
 
72'
 
Мусаба Антони
Ван Эвейк Милан
72'
 
Мадсен Николас
Кайб Рами
75'
1:1
Сарр Амин
(Мусаба Антони)
80'
Грбич Адриан
Манхуф Миллион
 
83'
1:2
Сарр Амин
(Мадсен Николас)
84'
 
Де Йонг Сим
Тахири Анас
84'
 
Ван дер Хейде Арьен
Сарр Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Шуберт
Маркус
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
6
Расмуссен
Якоб
18
Гайек
Томаш
42
Манхуф
Миллион
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Витесс
5-3-2
Херенвен
3-5-2

История личных встреч

Витесс
Херенвен

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 15 (2) 0.47
Фредериксен Николай 7 0.22
Тронстад Сондре 3 0.09
Духи Данило 3 0.09
Ороз Алоис 3 0.09
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Беро Матуш 1 (1) 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.22
Сарр Амин 5 0.16
Верман Йоэй 4 0.13
Халилович Тибор 4 0.13
Ван Хойдонк Сидней 4 (1) 0.13
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Ван Акен Йост 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Мадсен Николас 0 0
Мусаба Антони 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Бёйтинк Томас 8 1
Базур Рихедли 9 0
Виттек Максимилиан 9 0
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Вауденберг Лукас 2 0
Халилович Тибор 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Конголо Родни 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
14%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Пропущено

19
25
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
16%
5
20%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Забито

41
32
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
17%
8
25%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
11
27%
2
6%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
6
15%
10
31%
76-90

Пропущено

45
46
27 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
8
18%
8
17%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
10
22%
6
13%
31-45
6
13%
9
20%
46-60
5
11%
9
20%
61-75
7
16%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 32 25 4 3 91 - 17 79
2. ПСВ 2:0 32 25 2 5 81 - 37 77
3. Фейеноорд 0:2 32 21 4 7 72 - 32 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 32 18 6 8 61 - 39 60
6. Витесс 32 14 5 13 38 - 49 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Херенвен 32 10 8 14 34 - 44 38
10. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
11. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 2:0 16 13 0 3 46 - 20 39
3. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
4. Фейеноорд 0:2 16 11 2 3 36 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 2:0 16 12 2 2 35 - 17 38
3. Фейеноорд 0:2 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Херенвен 16 5 5 6 14 - 19 20
9. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Херенвен совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Витесс: 46%, Херенвен: 54%.
  • 93'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 93'
    Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 91'
    Беро Матуш из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 91'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 91'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Витесс: 46%, Херенвен: 54%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Беро Матуш наказан за толчок Ван Бик Свен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 55'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 54'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
    • 54'
      Витесс контролирует мяч.
    • 53'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Икома Луис
    • 52'
      Тахири Анас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      51'
      Гайек Томаш задерживает мяч рукой
    • 51'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Икома Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 48'
      Гайек Томаш из команды Витесс в офсайде
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О О Л - Беро Матуш из команды Витесс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эрвин Мулдер прыгнул не в ту сторону.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
    • 45'
      Расмуссен Якоб получил травму и заменен. Даан Хейсман выходит на поле.
    • 45'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Витесс пробьет пенальти!
    • 44'
      Сегодняшная посещаемость составляет 14710 болельщиков
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      44'
      Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      42'
      ПЕНАЛЬТИ - Ван Эвейк Милан из команды Херенвен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Расмуссен Якоб.
    • 42'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Расмуссен Якоб и Беро Матуш из команды Витесс.
    • 42'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Тахири Анас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Ван Бик Свен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
    • 41'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 40'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Витесс: 46%, Херенвен: 54%.
    • 39'
      Херенвен выполняет удар от ворот.
    • 39'
      Тронстад Сондре из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 39'
      Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 39'
      Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      38'
      Вауденберг Лукас наказан за толчок Икома Луис
    • 38'
      Тахири Анас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      38'
      Хайе Том из команды Херенвен подал угловой справа.
    • 37'
      Гайек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 37'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 36'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Витесс контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
    • 34'
      Сарр Амин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
    • 34'
      Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • Угловой
      34'
      Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 33'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 32'
      Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 32'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Расмуссен Якоб из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 31'
      Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
    • 30'
      Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
    • 30'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 29'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 28'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 27'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Даса Элазар из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 25'
      Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      25'
      Манхуф Миллион из команды Витесс подал угловой слева.
    • 25'
      Контроль мяча: Витесс: 47%, Херенвен: 53%.
    • 25'
      Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 25'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 24'
      Хайе Том из команды Херенвен навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
    • Желтая карточка
      23'
      Бёйтинк Томас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      23'
      Бёйтинк Томас из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Ван Эвейк Милан.
    • Офсайд
      22'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен в офсайде
    • 22'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Тахири Анас, но попал в штангу!
    • 22'
      Плохо сыграл Расмуссен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      22'
      Хайе Том из команды Херенвен подал угловой справа.
    • 21'
      Хайе Том из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 21'
      Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 21'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 20'
      Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Расмуссен Якоб из команды Витесс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 20'
      Тахири Анас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
    • 20'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Витесс: 47%, Херенвен: 53%.
    • 19'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      18'
      Безумный фол. Ван Эвейк Милан грубо играет против соперника. Пострадал Расмуссен Якоб
    • Фол, нарушение
      17'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Гайек Томаш пострадал.
    • 16'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 44%, Херенвен: 56%.
    • 14'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 13'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 12'
      Гайек Томаш ошибается в защите.
    • 12'
      Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      12'
      Хайе Том из команды Херенвен подал угловой слева.
    • 12'
      Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 11'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 50%, Херенвен: 50%.
    • 10'
      Хайе Том наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 10'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      9'
      Халилович Тибор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      9'
      Безумный фол. Халилович Тибор грубо играет против соперника. Пострадал Бёйтинк Томас
    • 9'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 7'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Икома Луис из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 6'
      Витесс начинает контратаку
    • 6'
      Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      5'
      Хайе Том из команды Херенвен подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 37%, Херенвен: 63%.
    • 5'
      Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 5'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 4'
      Бёйтинк Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Тронстад Сондре из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 3'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 1'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      1'
      Икома Луис наказан за толчок Ван Эвейк Милан
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Херенвен начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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