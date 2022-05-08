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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
АЗ Алкмаар
 
Позже
Аякс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
4.68
4.15
1.87
Все Коэффициенты
Новости
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
25
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
18
Броббей
Брайан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Аякс
4-1-2-1-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед

35 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.3%
8.6%
57.1%
12 побед 3 ничьи 20 побед

История матчей

К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 15 (5) 0.48
Павлидис Вангелис 12 0.39
Де Вит Дани 7 0.23
Рейндерс Тиджани 4 0.13
Абухлал Закария 4 0.13
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.13
Бёкема Сэм 3 0.1
Инди Мартинс 2 0.06
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.65
Тадич Душан 13 (4) 0.42
Классен Дэви 9 0.29
Антони 8 0.26
Бергёйс Стивен 7 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.16
Броббей Брайан 4 0.13
Нерес Давид 3 0.1
Тимбер Юррьен 3 0.1
Гравенберх Райан 2 0.06
Альварес Эдсон 2 0.06
Перейра Данило II 2 0.06
Мартинес Лисандро 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Вайндал Оуэн 6 0
Класи Йорди 4 1
Мидтше Фредрик 5 0
Павлидис Вангелис 5 0
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
31
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
5
16%
2
6%
46-60
1
3%
6
19%
61-75
9
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

26
54
12 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
12%
5
9%
1-15
3
12%
11
20%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
4
15%
7
13%
46-60
3
12%
8
15%
61-75
7
27%
15
28%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
3
27%
76-90

Забито

57
85
28 В 1-м тайме 40
29 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
8
14%
8
9%
1-15
8
14%
16
19%
16-30
12
21%
16
19%
31-45
9
16%
9
11%
46-60
4
7%
14
16%
61-75
16
28%
22
26%
76-90

Пропущено

39
19
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 14
9
23%
2
11%
1-15
6
15%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
3
8%
6
32%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
9
23%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
10. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
  • Первый тайм
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Де Вит Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Сугавара Юкинари наказан за толчок Тадич Душан
  • 1'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
4.68
4.15
1.87
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч АЗ Алкмаар - Аякс онлайн

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