Стадион: АФАС
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед
35 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.3%
8.6%
57.1%
12 побед 3 ничьи 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|15 (5)
|0.48
|Павлидис Вангелис
|12
|0.39
|Де Вит Дани
|7
|0.23
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.13
|Абухлал Закария
|4
|0.13
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.13
|Бёкема Сэм
|3
|0.1
|Инди Мартинс
|2
|0.06
|Вайндал Оуэн
|1
|0.03
|Сугавара Юкинари
|1
|0.03
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Павлидис Василис
|1
|0.03
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|20 (1)
|0.65
|Тадич Душан
|13 (4)
|0.42
|Классен Дэви
|9
|0.29
|Антони
|8
|0.26
|Бергёйс Стивен
|7
|0.23
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.16
|Броббей Брайан
|4
|0.13
|Нерес Давид
|3
|0.1
|Тимбер Юррьен
|3
|0.1
|Гравенберх Райан
|2
|0.06
|Альварес Эдсон
|2
|0.06
|Перейра Данило II
|2
|0.06
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Вайндал Оуэн
|6
|0
|Класи Йорди
|4
|1
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|5
|0
|Инди Мартинс
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
31
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
5
16%
2
6%
46-60
1
3%
6
19%
61-75
9
29%
29%
7
23%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
26
54
12 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
12%
5
9%
1-15
3
12%
11
20%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
4
15%
7
13%
46-60
3
12%
8
15%
61-75
7
27%
15
28%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
3
27%
76-90
Забито
57
85
28 В 1-м тайме 40
29 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
8
14%
8
9%
1-15
8
14%
16
19%
16-30
12
21%
16
19%
31-45
9
16%
9
11%
46-60
4
7%
14
16%
61-75
16
28%
22
26%
76-90
Пропущено
39
19
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 14
9
23%
2
11%
1-15
6
15%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
3
8%
6
32%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
9
23%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|НЕК Неймеген
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|9.
|Гронинген
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|32
|10
|6
|16
|36 - 47
|36
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8