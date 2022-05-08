Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Броббей Брайан из команды Аякс

42' Тейлор Кеннет разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

41' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Инди Мартинс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

33' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

32' Аякс выполняет удар от ворот.

31' Карлссон Йеспер III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Вайндал Оуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

29' Алле Себастьян из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Тейлор Кеннет из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хорошую попытку сделал Карлссон Йеспер III . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Плохо сыграл Тальяфико Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Алле Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

14' Аякс выполняет удар от ворот.

14' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

10' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Аякс выполняет удар от ворот.

9' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

8' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Инди Мартинс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Девайн Ренш из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Де Вит Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Игрок Тадич Душан из команды Аякс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля