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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 18033
АЗ Алкмаар
2:2
Конец матча
Аякс
0'
0:1
42' Гол
Броббей Брайан
1:1
62' Гол
Павлидис Вангелис
72' Желтая карточка
Класи Йорди
2:1
75' Гол
Эвьен Хэкон
78' Желтая карточка
Классен Дэви
2:2
86' Гол
Альварес Эдсон
90' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
90' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
90'+6

Ход матча

42'
0:1
Броббей Брайан
(Тейлор Кеннет)
62'
Павлидис Вангелис
(Вайндал Оуэн)
1:1
66'
 
Мазрауи Нуссер
Ренсх Девайн
67'
 
Бергёйс Стивен
Тейлор Кеннет
70'
 
Дарами Мохаммед
Броббей Брайан
72'
Класи Йорди
 
75'
Эвьен Хэкон
(Карлссон Йеспер III)
2:1
78'
 
Классен Дэви
82'
 
Кудус Мохаммед
Блинд Дэйли
86'
2:2
Альварес Эдсон
(Бергёйс Стивен)
88'
Рейндерс Тиджани
Эвьен Хэкон
 
90'
Павлидис Вангелис
 
90'
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
 
90'
Вайндал Оуэн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
25
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
18
Броббей
Брайан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Аякс
4-1-2-1-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед

35 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.3%
8.6%
57.1%
12 побед 3 ничьи 20 побед

История матчей

К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 15 (5) 0.47
Павлидис Вангелис 13 0.41
Де Вит Дани 7 0.22
Рейндерс Тиджани 4 0.13
Абухлал Закария 4 0.13
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.13
Бёкема Сэм 3 0.09
Инди Мартинс 2 0.06
Эвьен Хэкон 2 0.06
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.63
Тадич Душан 13 (4) 0.41
Классен Дэви 9 0.28
Антони 8 0.25
Бергёйс Стивен 7 0.22
Мазрауи Нуссер 5 0.16
Броббей Брайан 5 0.16
Нерес Давид 3 0.09
Альварес Эдсон 3 0.09
Тимбер Юррьен 3 0.09
Гравенберх Райан 2 0.06
Перейра Данило II 2 0.06
Мартинес Лисандро 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайндал Оуэн 7 0
Класи Йорди 5 1
Павлидис Вангелис 6 0
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Классен Дэви 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
5
15%
3
9%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
6
18%
9
27%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
3
9%
6
18%
61-75
9
27%
8
24%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Забито

26
54
12 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
3
12%
5
9%
1-15
3
12%
11
20%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
4
15%
7
13%
46-60
3
12%
8
15%
61-75
7
27%
15
28%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
3
27%
76-90

Забито

59
87
28 В 1-м тайме 41
31 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 23
7 Не забивали 3
8
14%
8
9%
1-15
8
14%
16
18%
16-30
12
20%
17
20%
31-45
9
15%
9
10%
46-60
6
10%
14
16%
61-75
16
27%
23
26%
76-90

Пропущено

41
21
21 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
28 Не пропускали 15
9
22%
2
10%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
3
7%
6
29%
46-60
7
17%
2
10%
61-75
10
24%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 32 25 4 3 91 - 17 79
2. ПСВ 2:0 32 25 2 5 81 - 37 77
3. Фейеноорд 0:2 32 21 4 7 72 - 32 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 32 18 6 8 61 - 39 60
6. Витесс 32 14 5 13 38 - 49 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. НЕК Неймеген 32 10 8 14 36 - 48 38
9. Херенвен 32 10 8 14 34 - 44 38
10. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
11. Гоу Эхед Иглс 32 10 6 16 36 - 47 36
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 2:0 16 13 0 3 46 - 20 39
3. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
4. Фейеноорд 0:2 16 11 2 3 36 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 2:0 16 12 2 2 35 - 17 38
3. Фейеноорд 0:2 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Херенвен 16 5 5 6 14 - 19 20
9. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18033 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 39%, Аякс: 61%.
  • 96'
    Рейндерс Тиджани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 96'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Новости
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