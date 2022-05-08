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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Второй тайм: 74'
Торонто
0'
11' Желтая карточка
О'Нил Шейн
0:0
35' Не забитый пенальти
Посуэло Алехандро
45' Желтая карточка
Deandre Kerr
72' Желтая карточка
Каваллини Лукас
74'
1
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
23
Браун
Джавейн
31
Тейберт
Расселл
16
Берхальтер
Себастьян
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
7
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
25
Боно
Александер
12
Kadin
Chung
5
Lukas
MacNaughton
27
О'Нил
Шейн
47
Kosi
Thompson
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
11
Нельсон
Джейден
9
Хименес
Хесус
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Торонто

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
3:4
М
1:3
М
1:1
М
1:0
М
3:2
ТМС
1:0
М
1:0
М
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахоме Кристиан 1 0.11
Каваллини Лукас 1 0.11
Блэкмон Тристан 1 0.11
Уайт Брайан 1 0.11
Рапосо Райан 1 0.11
Голд Райан 1 (1) 0.11
Кайседо Дейбер 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.64
Посуэло Алехандро 2 0.18
Осорио Джонатан 2 0.18
Брэдли Майкл 1 0.09
Kosi Thompson 1 0.09
Нельсон Джейден 1 0.09
Deandre Kerr 1 0.09
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 4 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Тейберт Расселл 2 0
Браун Джавейн 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельсон Джейден 3 0
Сальседо Карлос 1 1
Присо-Мбонге Ральф 1 1
О'Нил Шейн 2 0
Посуэло Алехандро 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Kadin Chung 1 0
Хименес Хесус 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
5
50%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
18%
4
18%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
7
32%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1
Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Торонто 0:0 11 3 3 5 16 - 21 12
10. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Реал Солт-Лейк 0:0 11 4 5 2 10 - 13 17
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
7. Нэшвилл 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
8. Колорадо Рэпидс 10 3 3 4 11 - 12 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 9 1 2 6 6 - 17 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 0:0 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
3. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Торонто 0:0 6 0 3 3 8 - 12 3
11. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Реал Солт-Лейк 0:0 7 1 4 2 4 - 10 7
5. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Deandre Kerr получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Посуэло Алехандро пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    11'
    О'Нил Шейн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Торонто
1.99
3.76
3.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Торонто онлайн

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