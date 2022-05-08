Стадион: Би-Си Плэйс
0:0
Второй тайм: 74'
11' Желтая карточкаО'Нил Шейн
0:0
35' Не забитый пенальтиПосуэло Алехандро
45' Желтая карточкаDeandre Kerr
72' Желтая карточкаКаваллини Лукас
Ход матча
11'
35'
45'
72'
22
Годой
Эрик
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
12
Kadin
Chung
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Kadin ChungЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Торонто
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахоме Кристиан
|1
|0.11
|Каваллини Лукас
|1
|0.11
|Блэкмон Тристан
|1
|0.11
|Уайт Брайан
|1
|0.11
|Рапосо Райан
|1
|0.11
|Голд Райан
|1 (1)
|0.11
|Кайседо Дейбер
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.64
|Посуэло Алехандро
|2
|0.18
|Осорио Джонатан
|2
|0.18
|Брэдли Майкл
|1
|0.09
|Kosi Thompson
|1
|0.09
|Нельсон Джейден
|1
|0.09
|Deandre Kerr
|1
|0.09
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|4
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Тейберт Расселл
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
5
50%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
18%
4
18%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
7
32%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1
Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Торонто
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 21
|12
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|11
|4
|5
|2
|10 - 13
|17
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|7.
|Нэшвилл
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Колорадо Рэпидс
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|16 - 23
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|0:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Торонто
|0:0
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 10
|7
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0