Стадион: Би-Си Плэйс
1:0
Конец матча
11' Желтая карточкаО'Нил Шейн
0:0
35' Не забитый пенальтиПосуэло Алехандро
45' Желтая карточкаDeandre Kerr
71' Желтая карточкаКаваллини Лукас
1:0
90' ГолРикеттс Тосайн
Ход матча
11'
35'
45'
71'
90'
22
Годой
Эрик
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
12
Kadin
Chung
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Kadin ChungЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Торонто
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.11
|Дахоме Кристиан
|1
|0.11
|Рикеттс Тосайн
|1
|0.11
|Блэкмон Тристан
|1
|0.11
|Уайт Брайан
|1
|0.11
|Рапосо Райан
|1
|0.11
|Голд Райан
|1 (1)
|0.11
|Кайседо Дейбер
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.64
|Посуэло Алехандро
|2
|0.18
|Осорио Джонатан
|2
|0.18
|Брэдли Майкл
|1
|0.09
|Kosi Thompson
|1
|0.09
|Нельсон Джейден
|1
|0.09
|Deandre Kerr
|1
|0.09
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|4
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Тейберт Расселл
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
3
38%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
5
50%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1
Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|11
|3
|2
|6
|16 - 22
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Нэшвилл
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Колорадо Рэпидс
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|16 - 23
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0