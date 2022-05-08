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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
2:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
20' Желтая карточка
Луис Эвертон
49' Желтая карточка
Руис Пабло
1:0
63' Гол
David Romney
2:0
90' Гол
Сапонг Чарльз
90'+7
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
7
Вуд
Бобби
14
Рубин
Рубио
Нэшвилл
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Нэшвилл
Реал Солт-Лейк

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 3 0.3
Мукхтар Хани 2 0.2
David Romney 2 0.2
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.1
Годой Анибал 1 0.1
Мьюл Алекс 1 0.1
Циммерман Уолкер 1 0.1
Вашингтон Тейлор 0 0
Хакенсон Люк 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.18
Шмитт Тейт 2 0.18
Руис Пабло 1 (1) 0.09
Мерам Джастин 1 0.09
Кордова Серхио 1 0.09
Крейлах Дамир 1 0.09
Сильва Марсело 1 0.09
Глэд Джастин 1 0.09
Чанг Майкель 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Циммерман Уолкер 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 4 0
Шмитт Тейт 3 0
Сильва Марсело 2 0
Эррера Аарон 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Глэд Джастин 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Луис Эвертон 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
100%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0
Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 11 3 2 6 16 - 22 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Нэшвилл 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
8. Колорадо Рэпидс 10 3 3 4 11 - 12 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 9 2 1 6 7 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Ванкувер Уайткэпс 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
3. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      20'
      Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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