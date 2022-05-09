  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
0:1
Второй тайм: 48'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
6' Гол
Дельгадо Марко
14' Желтая карточка
Дельгадо Марко
21' Желтая карточка
Ринг Александр
28' Желтая карточка
Кулибали Сега
48'

Ход матча

6'
0:1
Дельгадо Марко
14'
 
Дельгадо Марко
21'
Ринг Александр
 
28'
 
Кулибали Сега
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.29
3.74
2.92
Все Коэффициенты
31
Тарбелл
Эндрю
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
26
Альварес
Эфраин
10
Коста
Дуглас
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.7
Урути Максимилиано 4 0.4
Финлей Итан 2 0.2
Домингес Сесильо 2 0.2
Фагундес Диего 1 0.1
Ринг Александр 1 0.1
Касканте Хулио 1 0.1
Даниэль Перейра 1 0.1
Габриэльсен Рубен 1 0.1
Хюсен Дэнни 1 0.1
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.5
Коста Дуглас 1 0.1
Дельгадо Марко 1 0.1
Кулибали Сега 1 0.1
Йовелич Деян 1 0.1
Альварес Эфраин 1 0.1
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 4 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Kipp Keller 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Чичарито 3 0
Коста Дуглас 2 0
Уильямс Дэррик 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Равелсон Райан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Араухо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
21%
2
40%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
19%
3
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 11 3 2 6 16 - 22 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Остин 0:1 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Нэшвилл 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
8. Колорадо Рэпидс 10 3 3 4 11 - 12 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 9 2 1 6 7 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Остин 0:1 6 4 1 1 15 - 3 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Ванкувер Уайткэпс 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
3. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Остин 0:1 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Кулибали Сега получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.29
3.74
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 