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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
0:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
6' Гол
Дельгадо Марко
14' Желтая карточка
Дельгадо Марко
21' Желтая карточка
Ринг Александр
28' Желтая карточка
Кулибали Сега
53' Желтая карточка
Бонд Джонатан
67' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
88' Желтая карточка
Гаспер Чейз
90'+5
31
Тарбелл
Эндрю
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
26
Альварес
Эфраин
10
Коста
Дуглас
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.7
Урути Максимилиано 4 0.4
Финлей Итан 2 0.2
Домингес Сесильо 2 0.2
Фагундес Диего 1 0.1
Ринг Александр 1 0.1
Касканте Хулио 1 0.1
Даниэль Перейра 1 0.1
Габриэльсен Рубен 1 0.1
Хюсен Дэнни 1 0.1
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.5
Коста Дуглас 1 0.1
Дельгадо Марко 1 0.1
Кулибали Сега 1 0.1
Йовелич Деян 1 0.1
Альварес Эфраин 1 0.1
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 4 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Kipp Keller 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Коста Дуглас 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
21%
3
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
19%
4
40%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
30%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 11 3 2 6 16 - 22 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Нэшвилл 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
8. Колорадо Рэпидс 10 3 3 4 11 - 12 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 9 2 1 6 7 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Ванкувер Уайткэпс 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
3. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Кулибали Сега получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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