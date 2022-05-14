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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
0:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
42' Желтая карточка
Брэдли Майкл
71' Желтая карточка
Моутинью Жоау
72' Желтая карточка
Шлегель Родриго
88' Желтая карточка
Янссон Робин
0:1
90' Гол
Смит Кайл
90'+5
25
Боно
Александер
47
Kosi
Thompson
5
Lukas
MacNaughton
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
8
Присо-Мбонге
Ральф
77
Перруцца
Джордан
9
Хименес
Хесус
11
Нельсон
Джейден
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
4
Моутинью
Жоау
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
5
Cesar
Araujo
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
Торонто
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Орландо Сити

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.58
Посуэло Алехандро 2 0.17
Осорио Джонатан 2 0.17
Брэдли Майкл 1 0.08
Kosi Thompson 1 0.08
Нельсон Джейден 1 0.08
Deandre Kerr 1 0.08
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.17
Торрес Факундо 2 0.17
Кара Эркан 2 0.17
Урсо Жуниор 2 0.17
Моутинью Жоау 2 0.17
Тейшейра Руан 1 0.08
Смит Кайл 1 0.08
Шлегель Родриго 1 0.08
Мишель Бенжи 1 0.08
Перейра Маурисио 0 0
Янссон Робин 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельсон Джейден 3 0
Сальседо Карлос 1 1
Присо-Мбонге Ральф 1 1
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Посуэло Алехандро 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Kadin Chung 1 0
Хименес Хесус 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 6 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Шлегель Родриго 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Карлос Антонио 1 0
Гальесе Педро 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
5
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
5
36%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
29%
29%
1
7%
31-45
6
25%
5
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
3
13%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
2. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
3. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:2 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Нэшвилл 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Колорадо Рэпидс 2:0 11 4 3 4 13 - 12 15
8. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 9 2 1 6 7 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 0:2 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 2:0 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Ванкувер Уайткэпс 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
3. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
4. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 0:2 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 2:0 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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