Стадион: БМО Филд
0:1
Конец матча
42' Желтая карточкаБрэдли Майкл
71' Желтая карточкаМоутинью Жоау
72' Желтая карточкаШлегель Родриго
88' Желтая карточкаЯнссон Робин
0:1
90' ГолСмит Кайл
Ход матча
42'
71'
72'
88'
90'
0:1
29
Deandre
Kerr
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jack Lynn
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Торонто
Орландо Сити
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.58
|Посуэло Алехандро
|2
|0.17
|Осорио Джонатан
|2
|0.17
|Брэдли Майкл
|1
|0.08
|Kosi Thompson
|1
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.08
|Deandre Kerr
|1
|0.08
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.17
|Торрес Факундо
|2
|0.17
|Кара Эркан
|2
|0.17
|Урсо Жуниор
|2
|0.17
|Моутинью Жоау
|2
|0.17
|Тейшейра Руан
|1
|0.08
|Смит Кайл
|1
|0.08
|Шлегель Родриго
|1
|0.08
|Мишель Бенжи
|1
|0.08
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Янссон Робин
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|6
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Шлегель Родриго
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
5
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
5
36%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
29%
29%
1
7%
31-45
6
25%
5
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:2
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Нэшвилл
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|8.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|16 - 23
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|0:2
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|0:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0