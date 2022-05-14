Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:0
Второй тайм: 53'
16' Желтая карточкаИбеага Себастьен
1:0
17' ПенальтиЗардес Гьяси
22' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
24' Желтая карточкаАранго Кристиан
2:0
28' ПенальтиРубио Диего
29' Желтая карточкаАкоста Бриан
Ход матча
16'
17'
1:0
22'
24'
28'
2:0
29'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|6 (1)
|0.55
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.27
|Абубакар Лалас
|1
|0.09
|Льюис Джонатан
|1
|0.09
|Шиньяшики Андре
|1
|0.09
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.09
|Барриос Майкл
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.36
|Холлингсхед Райан
|3
|0.27
|Опоку Квадво
|3
|0.27
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.18
|Аранго Кристиан
|2
|0.18
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.18
|Мурильо Хесус
|1
|0.09
|Фалл Мамаду
|1
|0.09
|Мусовски Дэниел
|1
|0.09
|Родригес Брайан II
|1
|0.09
|Санчес Илье
|1
|0.09
|Акоста Келлин
|1
|0.09
|Эскобар Франко
|1
|0.09
|Паласиос Диего
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|3
|1
|Трасти Остон
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
2
67%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
3
27%
6
25%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
18%
9
38%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:2
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Нэшвилл
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|8.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|16 - 23
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|0:2
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|0:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0