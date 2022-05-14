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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
16' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
1:0
17' Пенальти
Зардес Гьяси
22' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
24' Желтая карточка
Аранго Кристиан
2:0
28' Пенальти
Рубио Диего
29' Желтая карточка
Акоста Бриан
88' Желтая карточка
Абубакар Лалас
90'+4
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
4
Уилсон
Дэнни
14
Кайе
Марк-Энтони
21
Акоста
Бриан
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
66
Эстевес
Лукас
29
Зардес
Гьяси
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
25
Ибеага
Себастьен
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
10
Вела
Карлос
11
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-1-4-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

М
3:0
М
5:2
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 6 (1) 0.55
Кайе Марк-Энтони 3 0.27
Абубакар Лалас 1 0.09
Льюис Джонатан 1 0.09
Шиньяшики Андре 1 0.09
Зардес Гьяси 1 (1) 0.09
Барриос Майкл 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.36
Холлингсхед Райан 3 0.27
Опоку Квадво 3 0.27
Сифуэнтес Хосе 2 0.18
Аранго Кристиан 2 0.18
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.18
Мурильо Хесус 1 0.09
Фалл Мамаду 1 0.09
Мусовски Дэниел 1 0.09
Родригес Брайан II 1 0.09
Санчес Илье 1 0.09
Акоста Келлин 1 0.09
Эскобар Франко 1 0.09
Паласиос Диего 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 3 1
Трасти Остон 3 0
Уилсон Дэнни 2 0
Прайс Джек 2 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Акоста Бриан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Эстевес Лукас 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Паласиос Диего 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
2
67%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
3
13%
16-30
3
23%
6
25%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
15%
9
38%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
33%
4
36%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
2. Филадельфия Юнион 10 5 4 1 15 - 8 19
3. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Нэшвилл 10 4 3 3 11 - 10 15
7. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
8. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 2 3 5 16 - 23 9
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 9 2 1 6 7 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Ванкувер Уайткэпс 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
3. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
4. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Холлингсхед Райан уходит с поля. Санчес Илье выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Акоста Бриан получил желтую карточку от судьи
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