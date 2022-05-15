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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
Коламбус Кру
0'
1:0
9' Гол
Talles Magno
18' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
2:0
57' Гол
Кастельянос Валентин
84' Желтая карточка
Паркс Китон
86' Желтая карточка
Менса Джонатан
90' Желтая карточка
Мартинс Тьяго II
90'+4
1
Джонсон
Шон
38
Перейра
Габриэл
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
55
Паркс
Китон
26
Асеведо
Николас
10
Моралес
Максимильяно
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
26
Игбекеме
Джеймс
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
10
Селараян
Лукас
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 6 (2) 0.6
Хавьер Тиаго 4 0.4
Родригес Сантьяго 2 0.2
Talles Magno 2 0.2
Перейра Габриэл 2 0.2
Паркс Китон 2 0.2
Эбер Араужо 1 0.1
Калленс Александр 1 0.1
Глостер Кристофер 1 0.1
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.36
Этьенн Дерик 3 0.27
Нэйджби Дарлингтон 2 0.18
Берри Мигель 2 0.18
Сантуш Педру 1 0.09
Зардес Гьяси 1 0.09
Уртадо Эрик 1 0.09
Диас Луис III 1 0.09
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Родригес Сантьяго 3 0
Асеведо Николас 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Паркс Китон 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
20%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
4
20%
3
38%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

22
17
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
4
18%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1
Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 1:0 12 6 1 5 15 - 17 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 0:1 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 1:0 11 4 3 4 13 - 13 15
8. Нэшвилл 0:1 11 4 3 4 11 - 11 15
9. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 1:1 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 1:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 4 - 4 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 1:0 7 4 1 2 6 - 9 13
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 9 3 2 4 8 - 10 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Моралес Максимильяно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Таллис Магно бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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