Стадион: Янки
2:0
Конец матча
1:0
9' ГолTalles Magno
18' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
2:0
57' ГолКастельянос Валентин
84' Желтая карточкаПаркс Китон
86' Желтая карточкаМенса Джонатан
90' Желтая карточкаМартинс Тьяго II
Ход матча
9'
57'
81'
84'
86'
90'
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|6 (2)
|0.6
|Хавьер Тиаго
|4
|0.4
|Родригес Сантьяго
|2
|0.2
|Talles Magno
|2
|0.2
|Перейра Габриэл
|2
|0.2
|Паркс Китон
|2
|0.2
|Эбер Араужо
|1
|0.1
|Калленс Александр
|1
|0.1
|Глостер Кристофер
|1
|0.1
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.36
|Этьенн Дерик
|3
|0.27
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.18
|Берри Мигель
|2
|0.18
|Сантуш Педру
|1
|0.09
|Зардес Гьяси
|1
|0.09
|Уртадо Эрик
|1
|0.09
|Диас Луис III
|1
|0.09
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Асеведо Николас
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
20%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
4
20%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
22
17
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
4
18%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1
Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|1:0
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 9
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0