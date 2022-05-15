  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
1:1
Второй тайм: 66'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
25' Желтая карточка
Нилис Дилан
1:0
47' Гол
Газдаг Даниэль
52' Желтая карточка
Карранса Хулиан
52' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
55' Вторая желтая карточка
Нилис Дилан
65' Желтая карточка
1:1
66' Гол
 66'

Ход матча

25'
 
Нилис Дилан
46'
 
Харпер Кэмерон
Климала Патрик
47'
Газдаг Даниэль
(Сантос Сержио II)
1:0
52'
Карранса Хулиан
 
52'
 
Амайя Фрэнки
55'
 
Нилис Дилан
65'
 
66'
1:1
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.40
3.24
3.45
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
17
Сантос
Сержио
II
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
8
Амайя
Фрэнки
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
82
Лима
Лукас
II
9
Климала
Патрик
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

39 матчей

41%
17.9%
41.1%
16 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

41%
23.1%
35.9%
16 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (1) 0.55
Карранса Хулиан 4 (1) 0.36
Бедойя Алехандро 2 0.18
Бёрк Кори 2 0.18
Уре Микаэль 1 0.09
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Вагнер Кай 0 0
Харриэль Натан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 4 (1) 0.36
Климала Патрик 3 (1) 0.27
Фернандес Омир 2 0.18
Лонг Аарон 2 0.18
Лима Лукас II 1 0.09
Барлоу Том 1 0.09
Кассерес Кристиан 1 0.09
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 4 1
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Бёрк Кори 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Амайя Фрэнки 3 1
Нилис Дилан 3 1
Йервуд Дрю 3 0
Нилис Шон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Эдвардс Томас 2 0
Барлоу Том 2 0
Толкин Джон 2 0
Морган Льюис 1 0
Лонг Аарон 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 1:0 12 6 1 5 15 - 17 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 0:1 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 1:0 11 4 3 4 13 - 13 15
8. Нэшвилл 0:1 11 4 3 4 11 - 11 15
9. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Ванкувер Уайткэпс 3:3 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 1:1 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 1:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 4 - 4 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 1:0 7 4 1 2 6 - 9 13
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 9 3 2 4 8 - 10 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Дилан Нилис получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Фрэнки Амайя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Карранса Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Дилан Нилис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.40
3.24
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 