Стадион: Subaru Park
1:1
Конец матча
25' Желтая карточкаНилис Дилан
1:0
47' ГолГаздаг Даниэль
52' Желтая карточкаКарранса Хулиан
53' Желтая карточкаФернандес Омир
55' Вторая желтая карточкаНилис Дилан
65' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:1
66' ГолЛима Лукас
76' Желтая карточкаМакГлинн Джек
85' Желтая карточкаБедойя Алехандро
90' Желтая карточкаТолкин Джон
Ход матча
25'
47'
52'
53'
55'
66'
1:1
76'
85'
90'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
39 матчей
41%
17.9%
41.1%
16 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
41%
23.1%
35.9%
16 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|6 (1)
|0.55
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.36
|Бедойя Алехандро
|2
|0.18
|Бёрк Кори
|2
|0.18
|Уре Микаэль
|1
|0.09
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Вагнер Кай
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|4 (1)
|0.36
|Климала Патрик
|3 (1)
|0.27
|Лима Лукас II
|2
|0.18
|Фернандес Омир
|2
|0.18
|Лонг Аарон
|2
|0.18
|Барлоу Том
|1
|0.09
|Кассерес Кристиан
|1
|0.09
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Харпер Кэмерон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|4
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Нилис Дилан
|3
|1
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Климала Патрик
|2
|0
|Эдвардс Томас
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Интер Майами
|2:1
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|6
|1
|4
|11 - 8
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|12
|4
|4
|4
|10 - 16
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Интер Майами
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|2:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Остин
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|1:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0