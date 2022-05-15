Стадион: Солджер Филд
0:1
Перерыв
8' Желтая карточкаМорено Хуниор
21' Желтая карточкаАкоста Лусиано
0:1
33' Гол в свои воротаКцихос Рафаэль
Ход матча
21'
33'
0:1
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Чикаго Файр
Цинциннати
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.18
|Пржибылко Каспер
|2
|0.18
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.09
|Иванов Станислав III
|1
|0.09
|Оффор Чинонсо
|1
|0.09
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|6
|0.5
|Акоста Лусиано
|4 (2)
|0.33
|Матаррита Рональд
|1
|0.08
|Харрис Кельвин
|1
|0.08
|Ian Murphy
|1
|0.08
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|5
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Нвободо Обинна
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
14%
3
21%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
4
36%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|1:0
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 9
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0