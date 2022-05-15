  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
1:2
Конец матча
Цинциннати
0'
8' Желтая карточка
Морено Хуниор
21' Желтая карточка
Акоста Лусиано
0:1
33' Гол в свои ворота
Кцихос Рафаэль
1:1
83' Гол
Jhon Duran
1:2
85' Гол
Акоста Лусиано
90'+7
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
3
Борнштейн
Джонатан
5
Кцихос
Рафаэль
20
Омсберг
Уайетт
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
21
Герберс
Фабиан
9
Оффор
Чинонсо
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
Чикаго Файр
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Цинциннати

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 2 (2) 0.18
Пржибылко Каспер 2 0.18
Борнштейн Джонатан 1 0.09
Иванов Станислав III 1 0.09
Оффор Чинонсо 1 0.09
Jhon Duran 1 0.09
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 6 0.5
Акоста Лусиано 5 (2) 0.42
Матаррита Рональд 1 0.08
Харрис Кельвин 1 0.08
Ian Murphy 1 0.08
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 5 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Кубо Юя 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кэмерон Джефф 2 0
Морено Хуниор 2 0
Канн Алек 2 0
Акоста Лусиано 2 0
Нвободо Обинна 2 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
5
42%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Интер Майами 2:1 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Ди Си Юнайтед 1:2 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
2. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Даллас 1:0 11 6 4 1 17 - 7 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 6 1 4 11 - 8 19
5. Реал Солт-Лейк 0:1 12 4 4 4 10 - 16 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 1:0 12 3 6 3 12 - 16 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 3 7 8 - 17 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Интер Майами 2:1 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Ди Си Юнайтед 1:2 6 3 0 3 10 - 8 9
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 5 3 0 2 4 - 3 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Портленд Тимберс 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 2:1 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Остин 1:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
6. Портленд Тимберс 1:0 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 0:1 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кцихос Рафаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    21'
    Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 1:2 Цинциннати онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     