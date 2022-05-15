Стадион: DRV PNK Stadium
2:1
Второй тайм: 74'
1:0
31' ГолКампана Леонардо
2:0
45' ГолЛоу Дэмион
2:1
45' ГолФунтас Таксиархис
50' Желтая карточкаКаноуз Расселл
69' Желтая карточкаДуркин Кристофер
Ход матча
31'
45'
2:0
45'
50'
69'
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
28
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
История личных встреч
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|6
|0.55
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.18
|Лоу Дэмион
|1
|0.09
|Дюк Брайс
|1
|0.09
|Робинсон Робби
|1
|0.09
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.5
|Камара Ола
|4 (1)
|0.4
|Эстрада Майкл
|3 (1)
|0.3
|Каноуз Расселл
|1
|0.1
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|6
|0
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Jean Mota
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
7
70%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
6
75%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
1
11%
7
58%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Интер Майами
|2:1
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|6
|1
|4
|11 - 8
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|12
|4
|4
|4
|10 - 16
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Интер Майами
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|2:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Остин
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|1:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0