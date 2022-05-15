  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
2:2
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
31' Гол
Кампана Леонардо
2:0
45' Гол
Лоу Дэмион
2:1
45' Гол
Фунтас Таксиархис
50' Желтая карточка
Каноуз Расселл
69' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
2:2
74' Гол
Камара Ола
76' Желтая карточка
Маквей Кристофер
90' Вторая желтая карточка
Дуркин Кристофер
90'+7
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
3
Гиббс
Киран
7
Jean
Mota
26
Грегоре
16
Тейлор
Роберт
22
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Кампана
Леонардо
28
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
13
Sofiane
Djeffal
6
Каноуз
Расселл
5
Смит
Брэд
10
Флорес
Эдисон
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
Интер Майами
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
0:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 6 0.55
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.18
Лоу Дэмион 1 0.09
Дюк Брайс 1 0.09
Робинсон Робби 1 0.09
Йедлин Деандре 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Jean Mota 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 5 0.5
Камара Ола 5 (1) 0.5
Эстрада Майкл 3 (1) 0.3
Каноуз Расселл 1 0.1
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 6 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 2 1
Найяр Энди 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
7
70%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
6
75%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
3
27%
8
57%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
4
19%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 10 4 1 5 14 - 15 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Интер Майами 11 3 2 6 11 - 21 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
4. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 11 6 1 4 12 - 10 19
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 10 - 23 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
9. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
5. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Интер Майами 2:2 Ди Си Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     