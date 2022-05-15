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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 23'
Нэшвилл

Ход матча

17'
Карраскилья Адальберто
1:0
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нэшвилл
2.90
3.15
2.77
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
8
Родригес
Мемо
20
Карраскилья
Адальберто
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
34
Thorleif
Ulfarsson
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
15
Миллер
Эрик
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
23
Вашингтон
Тейлор
17
Сапонг
Чарльз
11
Зубак
Итан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:3
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 4 0.36
Кинтеро Дарвин 4 0.36
Пико Фабрис 2 (1) 0.18
Пашер Тайлер 1 0.09
Карраскилья Адальберто 1 0.09
Хадебе Тинейдж 1 0.09
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 3 0.27
Мукхтар Хани 2 0.18
David Romney 2 0.18
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.09
Годой Анибал 1 0.09
Мьюл Алекс 1 0.09
Циммерман Уолкер 1 0.09
Вашингтон Тейлор 0 0
Хакенсон Люк 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 4 1
Карраскилья Адальберто 4 0
Кинтеро Дарвин 3 0
Пико Фабрис 3 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Лундквист Адам 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Циммерман Уолкер 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 1:0 12 6 1 5 15 - 17 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 0:1 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 1:0 11 4 3 4 13 - 13 15
8. Нэшвилл 0:1 11 4 3 4 11 - 11 15
9. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Ванкувер Уайткэпс 3:3 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 1:1 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 1:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 4 - 4 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 1:0 7 4 1 2 6 - 9 13
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 9 3 2 4 8 - 10 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 0 0 5 3 - 14 0
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нэшвилл
2.90
3.15
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:0 Нэшвилл онлайн

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