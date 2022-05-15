Стадион: PNC Stadium
1:0
Первый тайм: 23'
1:0
17' ГолКарраскилья Адальберто
Ход матча
17'
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
54
Дэвис
Шон
II
11
Зубак
Итан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|4
|0.36
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.36
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.18
|Пашер Тайлер
|1
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.09
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|3
|0.27
|Мукхтар Хани
|2
|0.18
|David Romney
|2
|0.18
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.09
|Годой Анибал
|1
|0.09
|Мьюл Алекс
|1
|0.09
|Циммерман Уолкер
|1
|0.09
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Хакенсон Люк
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|4
|1
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Кинтеро Дарвин
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|1:0
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 9
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0