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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
1:0
16' Гол
Карраскилья Адальберто
35' Красная карточка
Лундквист Адам
42' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
42' Желтая карточка
Кларк Стив
45' Желтая карточка
Миллер Эрик
46' Желтая карточка
Махер Джек
49' Желтая карточка
Кинтеро Дарвин
2:0
53' Пенальти
Кинтеро Дарвин
86' Желтая карточка
Зубак Итан
90' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
90'+7
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
20
Карраскилья
Адальберто
8
Родригес
Мемо
34
Thorleif
Ulfarsson
23
Кинтеро
Дарвин
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
5
Махер
Джек
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
23
Вашингтон
Тейлор
17
Сапонг
Чарльз
11
Зубак
Итан
Хьюстон Динамо
4-1-4-1
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:3
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 5 (1) 0.45
Carlos Ferreira III 4 0.36
Пико Фабрис 2 (1) 0.18
Пашер Тайлер 1 0.09
Карраскилья Адальберто 1 0.09
Хадебе Тинейдж 1 0.09
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 3 0.27
Мукхтар Хани 2 0.18
David Romney 2 0.18
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.09
Годой Анибал 1 0.09
Мьюл Алекс 1 0.09
Циммерман Уолкер 1 0.09
Вашингтон Тейлор 0 0
Хакенсон Люк 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 5 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Пико Фабрис 3 0
Лундквист Адам 1 1
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Миллер Эрик 1 0
Зубак Итан 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Интер Майами 2:1 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Ди Си Юнайтед 1:2 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
2. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Даллас 1:0 11 6 4 1 17 - 7 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 6 1 4 11 - 8 19
5. Реал Солт-Лейк 0:1 12 4 4 4 10 - 16 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 1:0 12 3 6 3 12 - 16 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 3 7 8 - 17 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Интер Майами 2:1 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Ди Си Юнайтед 1:2 6 3 0 3 10 - 8 9
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 5 3 0 2 4 - 3 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Портленд Тимберс 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 2:1 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Остин 1:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
6. Портленд Тимберс 1:0 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 0:1 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Миллер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Кларк Стив получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Хадебе Тинейдж получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Thorleif Ulfarsson уходит с поля. Джункуа Сэм выходит вместо него
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Лундквист Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Карраскилья Адальберто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 2:0 Нэшвилл онлайн

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