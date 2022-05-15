Стадион: PNC Stadium
2:0
Конец матча
1:0
16' ГолКарраскилья Адальберто
35' Красная карточкаЛундквист Адам
42' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
42' Желтая карточкаКларк Стив
45' Желтая карточкаМиллер Эрик
46' Желтая карточкаМахер Джек
49' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
2:0
53' ПенальтиКинтеро Дарвин
86' Желтая карточкаЗубак Итан
90' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
Ход матча
16'
35'
42'
42'
45'
46'
49'
53'
2:0
86'
90'
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
54
Дэвис
Шон
II
11
Зубак
Итан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|5 (1)
|0.45
|Carlos Ferreira III
|4
|0.36
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.18
|Пашер Тайлер
|1
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.09
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|3
|0.27
|Мукхтар Хани
|2
|0.18
|David Romney
|2
|0.18
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.09
|Годой Анибал
|1
|0.09
|Мьюл Алекс
|1
|0.09
|Циммерман Уолкер
|1
|0.09
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Хакенсон Люк
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|5
|1
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Лундквист Адам
|1
|1
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Интер Майами
|2:1
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|6
|1
|4
|11 - 8
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|12
|4
|4
|4
|10 - 16
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Интер Майами
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|2:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Остин
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|1:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0