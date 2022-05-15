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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:1
Второй тайм: 57'
Остин
0'
0:1
24' Гол
Ринг Александр
38' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
45' Желтая карточка
Хименес Эктор
47' Красная карточка
Даниэль Перейра
1:1
55' Гол
Чанг Майкель
57'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
12
Колдуэлл
Скотт
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
31
Тарбелл
Эндрю
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.17
Шмитт Тейт 2 0.17
Мерам Джастин 1 0.08
Чанг Майкель 1 0.08
Руис Пабло 1 (1) 0.08
Кордова Серхио 1 0.08
Крейлах Дамир 1 0.08
Сильва Марсело 1 0.08
Глэд Джастин 1 0.08
Jasper Loeffelsend 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.64
Урути Максимилиано 4 0.36
Ринг Александр 2 0.18
Финлей Итан 2 0.18
Домингес Сесильо 2 0.18
Фагундес Диего 1 0.09
Касканте Хулио 1 0.09
Даниэль Перейра 1 0.09
Габриэльсен Рубен 1 0.09
Хюсен Дэнни 1 0.09
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 4 0
Шмитт Тейт 3 0
Сильва Марсело 2 0
Эррера Аарон 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Глэд Джастин 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Луис Эвертон 1 0
Холт Эрик 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 3 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Kipp Keller 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
75%
1
7%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
20%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2
Остин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1
Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Интер Майами 2:1 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Ди Си Юнайтед 1:2 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
2. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Даллас 1:0 11 6 4 1 17 - 7 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 6 1 4 11 - 8 19
5. Реал Солт-Лейк 0:1 12 4 4 4 10 - 16 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 1:0 12 3 6 3 12 - 16 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 3 7 8 - 17 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Интер Майами 2:1 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Ди Си Юнайтед 1:2 6 3 0 3 10 - 8 9
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 5 3 0 2 4 - 3 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Портленд Тимберс 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 2:1 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Остин 1:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
6. Портленд Тимберс 1:0 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 0:1 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Чанг Майкель бьет в цель!
  • 54'
    Хименес Эктор уходит с поля. Лима Ник выходит вместо него
  • 53'
    Финлей Итан уходит с поля. Jhojan Valencia выходит вместо него
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Даниэль Перейра увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Хименес Эктор получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Остин
2.30
3.54
3.15
Все Коэффициенты
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