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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
1:0
Первый тайм: 43'
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
13' Гол
Туилома Билл
18' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
35' Желтая карточка
Володер Роберт
43'

Ход матча

13'
Туилома Билл
(Уильямсон Эрик)
1:0
18'
 
Эспиноза Роджер
35'
 
Володер Роберт
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.03
3.64
4.30
Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
14
Justin
Rasmussen
22
Паредес
Кристиан
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
21
Чара
Диего
99
Nathan
Fogaca
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
12
Форд
Кортни
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
15
Эспиноза
Роджер
6
Росель
Ориоль
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
3:0
М
1:0
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
ОК
1:3
М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чара Йимми 3 0.25
Туилома Билл 3 0.25
Незгода Ярослав 3 0.25
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.17
Паредес Кристиан 1 (1) 0.08
Бланко Себастьян 0 0
Santiago Moreno 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 2 0.17
Саллой Даниэль 2 0.17
Рассел Джонни 2 (1) 0.17
Эспиноза Роджер 1 0.08
Свит Бен 0 0
Эрнандес Фелипе 0 0
Дюк Кэмерон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 5 1
Браво Клаудио III 5 1
Паредес Кристиан 4 0
Бланко Себастьян 3 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Чара Диего 2 0
Чара Йимми 2 0
Туилома Билл 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 5 0
Дюк Кэмерон 3 0
Рассел Джонни 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Форд Кортни 2 0
Зуси Грэм 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Нденбе Логан 1 0
Володер Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Интер Майами 2:1 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Ди Си Юнайтед 1:2 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
2. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Даллас 1:0 11 6 4 1 17 - 7 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 6 1 4 11 - 8 19
5. Реал Солт-Лейк 0:1 12 4 4 4 10 - 16 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 1:0 12 3 6 3 12 - 16 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 3 7 8 - 17 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Интер Майами 2:1 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Ди Си Юнайтед 1:2 6 3 0 3 10 - 8 9
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 5 3 0 2 4 - 3 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Портленд Тимберс 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 2:1 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Остин 1:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
6. Портленд Тимберс 1:0 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 0:1 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Роберт Фолодер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Туилома Билл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.03
3.64
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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