Стадион: Провиденс
7:2
Конец матча
1:0
12' ГолТуилома Билл
18' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
35' Желтая карточкаВолодер Роберт
2:0
46' ГолБланко Себастьян
3:0
52' ГолБланко Себастьян
4:0
56' ГолNathan Fogaca
4:1
57' ГолРассел Джонни
64' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
5:1
69' ГолNathan Fogaca
72' Желтая карточкаТуилома Билл
74' Вторая желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
5:2
75' ГолЦионис Маринос
78' Вторая желтая карточкаВолодер Роберт
86' Желтая карточкаЧара Диего
6:2
88' ГолЛориа Марвин
7:2
90' ГолSantiago Moreno
Ход матча
12'
1:0
18'
35'
46'
52'
3:0
56'
57'
4:1
69'
72'
75'
78'
86'
88'
6:2
90'
7:2
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
21
Чара
Диего
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Tega Ikoba
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
48 Kaveh Rad
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|3
|0.25
|Туилома Билл
|3
|0.25
|Незгода Ярослав
|3
|0.25
|Бланко Себастьян
|2
|0.17
|Nathan Fogaca
|2
|0.17
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.17
|Santiago Moreno
|1
|0.08
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Лориа Марвин
|1
|0.08
|Чара Диего
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|3 (1)
|0.25
|Вальтер Реми
|2
|0.17
|Саллой Даниэль
|2
|0.17
|Эспиноза Роджер
|1
|0.08
|Ционис Маринос
|1
|0.08
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|5
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Рассел Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Форд Кортни
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
2 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
50%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
3
43%
5
25%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
19
9
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
37%
3
33%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Интер Майами
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|5.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0