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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Первый тайм: 13'
Даллас
0'
0:1
11' Гол
Феррейра Хесус
13'

Ход матча

11'
0:1
Феррейра Хесус
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Даллас
1.87
3.82
4.42
Все Коэффициенты
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
26
Альварес
Эфраин
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
1
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
8
Обриан
Ядер
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

34 матча

38.2%
17.6%
44.2%
13 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:2
М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.5
Коста Дуглас 1 0.1
Дельгадо Марко 1 0.1
Кулибали Сега 1 0.1
Йовелич Деян 1 0.1
Альварес Эфраин 1 0.1
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 7 0.7
Арриола Пол 2 0.2
Alan Velasco 2 0.2
Сервания Брандон 1 0.1
Факундо Киньон 1 0.1
Обриан Ядер 1 0.1
Tsiki Ntsabeleng 1 0.1
Хара Франко 1 (1) 0.1
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Коста Дуглас 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Alan Velasco 2 0
Нану Гомеш 1 0
Арриола Пол 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Твумаси Эма 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
7
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Интер Майами 2:1 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Ди Си Юнайтед 1:2 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
2. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Даллас 1:0 11 6 4 1 17 - 7 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 6 1 4 11 - 8 19
5. Реал Солт-Лейк 0:1 12 4 4 4 10 - 16 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 1:0 12 3 6 3 12 - 16 15
10. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 3 7 8 - 17 9
13. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Интер Майами 2:1 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Ди Си Юнайтед 1:2 6 3 0 3 10 - 8 9
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 5 3 0 2 4 - 3 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Портленд Тимберс 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 2:1 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 1:2 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Остин 1:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
6. Портленд Тимберс 1:0 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 0:1 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Даллас
1.87
3.82
4.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Даллас онлайн

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