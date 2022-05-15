Стадион: Dignity Health Sports Park
1:3
Конец матча
0:1
11' ГолФеррейра Хесус
0:2
20' ГолАрриола Пол
0:3
23' ГолФеррейра Хесус
26' Желтая карточкаTsiki Ntsabeleng
64' Желтая карточкаФарфан Марко
1:3
67' ГолКоста Дуглас
75' Желтая карточкаАрриола Пол
77' Желтая карточкаКоста Дуглас
90' Желтая карточкаКулибали Сега
Ход матча
11'
0:1
20'
0:2
23'
0:3
26'
64'
67'
1:3
75'
77'
90'
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
34 матча
38.2%
17.6%
44.2%
13 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|5
|0.45
|Коста Дуглас
|2
|0.18
|Дельгадо Марко
|1
|0.09
|Кулибали Сега
|1
|0.09
|Йовелич Деян
|1
|0.09
|Альварес Эфраин
|1
|0.09
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Кьестан Саша
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.82
|Арриола Пол
|3
|0.27
|Alan Velasco
|2
|0.18
|Сервания Брандон
|1
|0.09
|Обриан Ядер
|1
|0.09
|Факундо Киньон
|1
|0.09
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.09
|Хара Франко
|1 (1)
|0.09
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Коста Дуглас
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Депай Ник
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Фарфан Марко
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Alan Velasco
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
7
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
7
44%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Интер Майами
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|5.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0