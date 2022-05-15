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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 28'
Миннесота Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Obed Vargas
28'

Ход матча

10'
Obed Vargas
 
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
5.02
3.98
4.80
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
73
Obed
Vargas
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
97
Сен
Клер
Дейн
91
Фишер
Онил
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
18
Данлади
Абу
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 2 0.22
Лодейро Николас 1 (1) 0.11
Ролдан Кристиан 1 0.11
Брюин Уилл 1 0.11
Joao Paulo I 1 0.11
Арреага Хавьер 1 0.11
Монтеро Фреди 1 (1) 0.11
Рольдан Александер 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 3 0.27
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.18
Амарилья Луис 2 0.18
Дотсон Хассани 1 0.09
Дибасси Бакай 1 0.09
Данлади Абу 1 0.09
Kervin Arriaga 1 0.09
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 4 0
Роу Келин 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Kervin Arriaga 2 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
4
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 10 4 1 5 14 - 15 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 11 3 2 6 11 - 21 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
4. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 11 6 1 4 12 - 10 19
6. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 3 4 11 - 9 15
7. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
8. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 10 - 23 9
13. Сиэтл Саундерс 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
3. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Миннесота Юнайтед 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
9. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
12. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
13. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
5. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Миннесота Юнайтед 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
9. Сиэтл Саундерс 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Obed Vargas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
5.02
3.98
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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