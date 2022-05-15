Стадион: Lumen Field
3:1
Конец матча
10' Желтая карточкаObed Vargas
0:1
34' ГолЛод Робин
42' Желтая карточкаАрреага Хавьер
1:1
50' ПенальтиРуидиас Рауль
50' Желтая карточкаКоллман Брент
53' Желтая карточкаФишер Онил
56' Желтая карточкаKervin Arriaga
69' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
2:1
74' ГолРолдан Кристиан
90' Желтая карточкаГомес Еймар
3:1
90' ГолЛодейро Николас
Ход матча
10'
34'
0:1
42'
50'
1:1
50'
53'
56'
61'
69'
74'
2:1
82'
90'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Obed
Vargas
91
Фишер
Онил
20
Трапп
Уилл
18
Данлади
Абу
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ролдан Кристиан
|2
|0.22
|Моррис Джордан
|2
|0.22
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.11
|Руидиас Рауль
|1 (1)
|0.11
|Брюин Уилл
|1
|0.11
|Joao Paulo I
|1
|0.11
|Арреага Хавьер
|1
|0.11
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.11
|Рольдан Александер
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|4
|0.36
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.18
|Амарилья Луис
|2
|0.18
|Дотсон Хассани
|1
|0.09
|Дибасси Бакай
|1
|0.09
|Данлади Абу
|1
|0.09
|Kervin Arriaga
|1
|0.09
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|4
|0
|Роу Келин
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Kervin Arriaga
|3
|0
|Дибасси Бакай
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
10
4
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|2
|5
|12 - 12
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|12.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|13.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|5.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0