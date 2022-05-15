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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
3:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Obed Vargas
0:1
34' Гол
Лод Робин
42' Желтая карточка
Арреага Хавьер
1:1
50' Пенальти
Руидиас Рауль
50' Желтая карточка
Коллман Брент
53' Желтая карточка
Фишер Онил
56' Желтая карточка
Kervin Arriaga
69' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
2:1
74' Гол
Ролдан Кристиан
90' Желтая карточка
Гомес Еймар
3:1
90' Гол
Лодейро Николас
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
73
Obed
Vargas
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
97
Сен
Клер
Дейн
91
Фишер
Онил
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
18
Данлади
Абу
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ролдан Кристиан 2 0.22
Моррис Джордан 2 0.22
Лодейро Николас 1 (1) 0.11
Руидиас Рауль 1 (1) 0.11
Брюин Уилл 1 0.11
Joao Paulo I 1 0.11
Арреага Хавьер 1 0.11
Монтеро Фреди 1 (1) 0.11
Рольдан Александер 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 4 0.36
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.18
Амарилья Луис 2 0.18
Дотсон Хассани 1 0.09
Дибасси Бакай 1 0.09
Данлади Абу 1 0.09
Kervin Arriaga 1 0.09
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 4 0
Роу Келин 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Emanuel Reynoso2 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Kervin Arriaga 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
4
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 10 4 1 5 14 - 15 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 11 3 2 6 11 - 21 11
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 11 2 4 5 8 - 13 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
4. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 11 6 1 4 12 - 10 19
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
10. Миннесота Юнайтед 11 4 2 5 12 - 12 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 12 - 14 10
13. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 10 - 23 9
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
3. Филадельфия Юнион 6 3 3 0 8 - 3 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
9. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6
14. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
12. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
13. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
5. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Obed Vargas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед онлайн

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