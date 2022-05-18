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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 20'
Интер Майами
0'
19' Желтая карточка
 20'

Ход матча

19'
 
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
1.46
7.45
7.50
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
3
Эллиотт
Джек
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
17
Сантос
Сержио
II
27
Коллендер
Дрейк
13
Ульоа
Виктор
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
7
Jean
Mota
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
17
Васильев
Индиана
9
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (1) 0.5
Карранса Хулиан 4 (1) 0.33
Бедойя Алехандро 2 0.17
Бёрк Кори 2 0.17
Уре Микаэль 1 0.08
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Вагнер Кай 0 0
Харриэль Натан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 6 0.5
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.17
Лоу Дэмион 1 0.08
Дюк Брайс 1 0.08
Робинсон Робби 1 0.08
Йедлин Деандре 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Jean Mota 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 4 1
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Вагнер Кай 3 0
Бедойя Алехандро 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Бёрк Кори 1 0
Эллиотт Джек 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 6 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
2
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 12 6 4 2 18 - 9 22
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 5 6 1 16 - 9 21
3. Нью-Йорк Сити 1:0 11 6 2 3 22 - 10 20
4. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 0:1 11 4 1 6 14 - 16 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 0:0 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 0:1 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
4. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 11 6 1 4 12 - 10 19
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
10. Миннесота Юнайтед 11 4 2 5 12 - 12 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 12 - 14 10
13. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 10 - 23 9
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:0 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 0:0 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 0:1 7 3 0 4 10 - 9 9
10. Интер Майами 0:0 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
9. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6
14. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Йорк Сити 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
7. Чикаго Файр 0:1 6 1 1 4 3 - 9 4
8. Интер Майами 0:0 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
5. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
1.46
7.45
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами онлайн

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