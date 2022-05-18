Стадион: Ред Булл Арена
1:0
Первый тайм: 20'
1' Желтая карточкаТеран Карлос
1:0
19' ПенальтиМорган Льюис
Ход матча
1'
19'
19'
1:0
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
74
Барлоу
Том
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|4 (1)
|0.33
|Климала Патрик
|3 (1)
|0.25
|Лима Лукас II
|2
|0.17
|Фернандес Омир
|2
|0.17
|Лонг Аарон
|2
|0.17
|Барлоу Том
|1
|0.08
|Кассерес Кристиан
|1
|0.08
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Харпер Кэмерон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.17
|Пржибылко Каспер
|2
|0.17
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.08
|Иванов Станислав III
|1
|0.08
|Оффор Чинонсо
|1
|0.08
|Jhon Duran
|1
|0.08
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Нилис Дилан
|3
|1
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Климала Патрик
|2
|0
|Эдвардс Томас
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|5
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Теран Карлос
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 10
|20
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|0:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|2
|5
|12 - 12
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 9
|9
|10.
|Интер Майами
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|5.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0