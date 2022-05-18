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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Первый тайм: 20'
Чикаго Файр
0'
1' Желтая карточка
Теран Карлос
19' Желтая карточка
1:0
19' Пенальти
Морган Льюис
20'

Ход матча

1'
 
Теран Карлос
19'
 
19'
Морган Льюис
1:0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Чикаго Файр
1.62
4.25
6.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
74
Барлоу
Том
1
Слонина
Габриел
14
Эспиноса
Джон
23
Теран
Карлос
20
Омсберг
Уайетт
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:2
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 4 (1) 0.33
Климала Патрик 3 (1) 0.25
Лима Лукас II 2 0.17
Фернандес Омир 2 0.17
Лонг Аарон 2 0.17
Барлоу Том 1 0.08
Кассерес Кристиан 1 0.08
Амайя Фрэнки 0 0
Харпер Кэмерон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 2 (2) 0.17
Пржибылко Каспер 2 0.17
Борнштейн Джонатан 1 0.08
Иванов Станислав III 1 0.08
Оффор Чинонсо 1 0.08
Jhon Duran 1 0.08
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Нилис Дилан 3 1
Амайя Фрэнки 2 1
Йервуд Дрю 3 0
Нилис Шон 3 0
Толкин Джон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Эдвардс Томас 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лонг Аарон 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 5 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Теран Карлос 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 12 6 4 2 18 - 9 22
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 5 6 1 16 - 9 21
3. Нью-Йорк Сити 1:0 11 6 2 3 22 - 10 20
4. Клёб де Фут Монреаль 11 6 2 3 22 - 19 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 0:1 11 4 1 6 14 - 16 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 0:0 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 0:1 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
4. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 11 6 1 4 12 - 10 19
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Нэшвилл 11 4 3 4 11 - 12 15
9. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
10. Миннесота Юнайтед 11 4 2 5 12 - 12 14
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 12 - 14 10
13. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 10 - 23 9
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:0 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 0:0 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 0:1 7 3 0 4 10 - 9 9
10. Интер Майами 0:0 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
9. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
11. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
13. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6
14. Нэшвилл 2 1 1 0 3 - 1 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Йорк Сити 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
7. Чикаго Файр 0:1 6 1 1 4 3 - 9 4
8. Интер Майами 0:0 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
5. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
7. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
8. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Чикаго Файр
1.62
4.25
6.55
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Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр онлайн

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