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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
3:3
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1' Желтая карточка
Теран Карлос
19' Желтая карточка
Эспиноса Джон
1:0
20' Пенальти
Морган Льюис
26' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
1:1
38' Гол
Мюллер Крис
1:2
49' Гол
Омсберг Уайетт
2:2
58' Гол
Харпер Кэмерон
63' Желтая карточка
Эдвардс Томас
66' Желтая карточка
Нилис Шон
70' Желтая карточка
Наварро Мигель
85' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
2:3
89' Гол
Шакири Джердан
3:3
90' Гол
Климала Патрик
90'+4
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
74
Барлоу
Том
1
Слонина
Габриел
14
Эспиноса
Джон
23
Теран
Карлос
20
Омсберг
Уайетт
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:2
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 5 (2) 0.42
Климала Патрик 4 (1) 0.33
Фернандес Омир 2 0.17
Лима Лукас II 2 0.17
Лонг Аарон 2 0.17
Харпер Кэмерон 1 0.08
Барлоу Том 1 0.08
Кассерес Кристиан 1 0.08
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.25
Пржибылко Каспер 2 0.17
Jhon Duran 1 0.08
Борнштейн Джонатан 1 0.08
Иванов Станислав III 1 0.08
Мюллер Крис 1 0.08
Омсберг Уайетт 1 0.08
Оффор Чинонсо 1 0.08
Гутьеррес Брайан 0 0
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Нилис Дилан 3 1
Нилис Шон 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Толкин Джон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лонг Аарон 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Эспиноса Джон 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Теран Карлос 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
4
33%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
4. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 2:1 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 1:2 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 0:1 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сиэтл Саундерс 1:0 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:2 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Спортинг Канзас-Сити 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
10. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
12. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Нэшвилл 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 2:1 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Сиэтл Саундерс 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Мюллер Крис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Кэмерон Харпер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Морган Льюис из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
    • Желтая карточка
      19'
      Эспиноса Джон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Теран Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Чикаго Файр онлайн

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