Стадион: Allianz Field
1:1
Конец матча
2' Желтая карточкаРавелсон Райан
35' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
41' Желтая карточкаKervin Arriaga
0:1
83' ПенальтиКьестан Саша
1:1
87' ГолЛод Робин
Ход матча
35'
41'
83'
0:1
84'
87'
1:1
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
20
Депай
Ник
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нил ДжаленЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|5
|0.42
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.17
|Амарилья Луис
|2
|0.17
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|Дибасси Бакай
|1
|0.08
|Данлади Абу
|1
|0.08
|Kervin Arriaga
|1
|0.08
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|5
|0.42
|Коста Дуглас
|2
|0.17
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.08
|Кулибали Сега
|1
|0.08
|Йовелич Деян
|1
|0.08
|Альварес Эфраин
|1
|0.08
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|6
|0
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|Kervin Arriaga
|4
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Дибасси Бакай
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|5
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Коста Дуглас
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Депай Ник
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|4.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|2:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Нэшвилл
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0