  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
2' Желтая карточка
Равелсон Райан
35' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
41' Желтая карточка
Kervin Arriaga
0:1
83' Пенальти
Кьестан Саша
1:1
87' Гол
Лод Робин
90'+5
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
10
Коста
Дуглас
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 5 0.42
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.17
Амарилья Луис 2 0.17
Дотсон Хассани 1 0.08
Дибасси Бакай 1 0.08
Данлади Абу 1 0.08
Kervin Arriaga 1 0.08
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.42
Коста Дуглас 2 0.17
Кьестан Саша 1 (1) 0.08
Дельгадо Марко 1 0.08
Кулибали Сега 1 0.08
Йовелич Деян 1 0.08
Альварес Эфраин 1 0.08
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 6 0
Боксолл Михаэл 4 0
Kervin Arriaga 4 0
Emanuel Reynoso2 4 0
Лод Робин 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Фишер Онил 1 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Дельгадо Марко 2 1
Коста Дуглас 3 0
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Равелсон Райан 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
4. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 2:1 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 1:2 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 0:1 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сиэтл Саундерс 1:0 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:2 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Спортинг Канзас-Сити 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
10. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
12. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Нэшвилл 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 2:1 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Сиэтл Саундерс 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Kervin Arriaga получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Боксолл Михаэл получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     