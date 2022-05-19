Стадион: Geodis Park
2:1
Второй тайм: 69'
1:0
28' ГолМьюл Алекс
41' Желтая карточкаМукхтар Хани
43' Желтая карточкаМьюл Алекс
2:0
52' ГолМукхтар Хани
2:1
56' ГолКамара Кей
Ход матча
28'
1:0
41'
43'
52'
2:0
56'
2:1
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нэшвилл
Клёб де Фут Монреаль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|3
|0.25
|Мукхтар Хани
|3
|0.25
|Мьюл Алекс
|2
|0.17
|David Romney
|2
|0.17
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.08
|Годой Анибал
|1
|0.08
|Циммерман Уолкер
|1
|0.08
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Хакенсон Люк
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|6
|0.5
|Камара Кей
|3
|0.25
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.25
|Торрес Хоакин
|3
|0.25
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.17
|Джонстон Алистер
|1
|0.08
|Миллер Камаль
|1
|0.08
|Коне Исмаэль
|1
|0.08
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.08
|Камашо Руди
|1
|0.08
|Уотерман Джоэль
|1
|0.08
|Ваньяма Виктор
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Камашо Руди
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
2
67%
1
7%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
100%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
3
60%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
6
26%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|4.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|2:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Нэшвилл
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0