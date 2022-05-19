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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
2:1
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
28' Гол
Мьюл Алекс
41' Желтая карточка
Мукхтар Хани
43' Желтая карточка
Мьюл Алекс
2:0
51' Гол
Мукхтар Хани
2:1
55' Гол
Камара Кей
90'+3
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
26
Хакенсон
Люк
6
Маккарти
Дакс
27
Анунга
Брайан
2
Ловитц
Дэниел
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
Нэшвилл
3-5-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Нэшвилл
Клёб де Фут Монреаль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 3 0.25
Мукхтар Хани 3 0.25
Мьюл Алекс 2 0.17
David Romney 2 0.17
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.08
Годой Анибал 1 0.08
Циммерман Уолкер 1 0.08
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Хакенсон Люк 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 6 0.5
Камара Кей 3 0.25
Киото Ромель 3 (1) 0.25
Торрес Хоакин 3 0.25
Бро-Гийяр Закари 2 0.17
Джонстон Алистер 1 0.08
Миллер Камаль 1 0.08
Коне Исмаэль 1 0.08
Лаппалайнен Ласси 1 0.08
Камашо Руди 1 0.08
Уотерман Джоэль 1 0.08
Ваньяма Виктор 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 4 0
Ловитц Дэниел 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Миллер Эрик 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Зубак Итан 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Махер Джек 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Михайлович Джордже 3 0
Торрес Хоакин 2 0
Камашо Руди 2 0
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Пьетт Самуэль 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

2
15
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
20%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
3
60%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
8%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
6
30%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мьюл Алекс получил желтую карточку от судьи
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