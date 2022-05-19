Стадион: Children's Mercy Park
2:1
Второй тайм: 69'
3' Желтая карточкаУилсон Дэнни
1:0
24' ГолСаллой Даниэль
1:1
29' ГолЭстевес Лукас
2:1
50' ГолСаллой Даниэль
58' Желтая карточкаЭрнандес Фелипе
Ход матча
3'
24'
1:0
29'
1:1
50'
2:1
58'
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
2 Свит БенЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|4
|0.31
|Рассел Джонни
|3 (1)
|0.23
|Вальтер Реми
|2
|0.15
|Эспиноза Роджер
|1
|0.08
|Ционис Маринос
|1
|0.08
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|6 (1)
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.25
|Эстевес Лукас
|1
|0.08
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.08
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|Льюис Джонатан
|1
|0.08
|Шиньяшики Андре
|1
|0.08
|Барриос Майкл
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|5
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Рассел Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Форд Кортни
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|3
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Трасти Остон
|3
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
20
1
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
100%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
5
38%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
4
33%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|4.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|2:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Нэшвилл
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0