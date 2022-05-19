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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
2:1
Второй тайм: 69'
Колорадо Рэпидс
0'
3' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
1:0
24' Гол
Саллой Даниэль
1:1
29' Гол
Эстевес Лукас
2:1
50' Гол
Саллой Даниэль
58' Желтая карточка
Эрнандес Фелипе
69'
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Росель
Ориоль
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
19
Вуйнович
Никола
20
Саллой
Даниэль
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
66
Эстевес
Лукас
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
7
Льюис
Джонатан
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 4 0.31
Рассел Джонни 3 (1) 0.23
Вальтер Реми 2 0.15
Эспиноза Роджер 1 0.08
Ционис Маринос 1 0.08
Эрнандес Фелипе 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 6 (1) 0.5
Кайе Марк-Энтони 3 0.25
Эстевес Лукас 1 0.08
Зардес Гьяси 1 (1) 0.08
Абубакар Лалас 1 0.08
Льюис Джонатан 1 0.08
Шиньяшики Андре 1 0.08
Барриос Майкл 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 5 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Рассел Джонни 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Форд Кортни 2 0
Зуси Грэм 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Нденбе Логан 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 3 1
Уилсон Дэнни 3 0
Трасти Остон 3 0
Прайс Джек 2 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Акоста Бриан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Эстевес Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

20
1
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
100%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
5
38%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
4
33%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
4. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 2:1 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 1:2 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 0:1 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сиэтл Саундерс 1:0 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:2 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Спортинг Канзас-Сити 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
10. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
12. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Нэшвилл 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 2:1 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Сиэтл Саундерс 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Вуйнович Никола уходит с поля. Ционис Маринос выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
3.38
3.40
2.67
Все Коэффициенты
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