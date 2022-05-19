Стадион: Children's Mercy Park
2:1
Конец матча
3' Желтая карточкаУилсон Дэнни
1:0
24' ГолСаллой Даниэль
1:1
29' ГолЭстевес Лукас
2:1
50' ГолСаллой Даниэль
58' Желтая карточкаЭрнандес Фелипе
78' Желтая карточкаТрасти Остон
79' Желтая карточкаНденбе Логан
90' Желтая карточкаАбубакар Лалас
90' Вторая желтая карточкаТрасти Остон
90' Желтая карточкаРубио Диего
90' Желтая карточкаЭстевес Лукас
90' Красная карточкаФонтас Андреу
90' Красная карточкаЭстевес Лукас
90' Красная карточкаСаллой Даниэль
Ход матча
3'
24'
1:0
29'
1:1
50'
2:1
58'
78'
79'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
2 Свит БенЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|4
|0.31
|Рассел Джонни
|3 (1)
|0.23
|Вальтер Реми
|2
|0.15
|Эспиноза Роджер
|1
|0.08
|Ционис Маринос
|1
|0.08
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|6 (1)
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.25
|Эстевес Лукас
|1
|0.08
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.08
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|Льюис Джонатан
|1
|0.08
|Шиньяшики Андре
|1
|0.08
|Барриос Майкл
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|5
|0
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Рассел Джонни
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Форд Кортни
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|4
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|2
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
20
1
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
100%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
6
43%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
6
24%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0