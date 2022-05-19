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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
0:1
Второй тайм: 69'
Сиэтл Саундерс
0'
11' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
0:1
28' Гол
Руидиас Рауль
47' Желтая карточка
Роу Келин
54' Вторая желтая карточка
Карраскилья Адальберто
69'
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
13
Бартлоу
Итан
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
24
Серен
Дарвин
20
Карраскилья
Адальберто
8
Родригес
Мемо
23
Кинтеро
Дарвин
9
Carlos
Ferreira
III
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Хьюстон Динамо
4-4-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 5 (1) 0.42
Carlos Ferreira III 4 0.33
Пико Фабрис 2 (1) 0.17
Пашер Тайлер 1 0.08
Карраскилья Адальберто 1 0.08
Хадебе Тинейдж 1 0.08
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лодейро Николас 2 (1) 0.2
Ролдан Кристиан 2 0.2
Моррис Джордан 2 0.2
Руидиас Рауль 2 (1) 0.2
Брюин Уилл 1 0.1
Joao Paulo I 1 0.1
Арреага Хавьер 1 0.1
Монтеро Фреди 1 (1) 0.1
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 5 1
Хадебе Тинейдж 5 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Пико Фабрис 3 0
Лундквист Адам 1 1
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 4 0
Роу Келин 3 0
Арреага Хавьер 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Гомес Еймар 1 0
Joao Paulo I 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0
Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
4. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 2:1 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 1:2 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 0:1 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сиэтл Саундерс 1:0 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:2 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Спортинг Канзас-Сити 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
10. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
12. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Нэшвилл 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 2:1 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Сиэтл Саундерс 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Карраскилья Адальберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.28
3.46
2.90
Все Коэффициенты
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