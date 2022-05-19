Стадион: PNC Stadium
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
0:1
28' ГолРуидиас Рауль
47' Желтая карточкаРоу Келин
54' Вторая желтая карточкаКарраскилья Адальберто
79' Желтая карточкаРольдан Александер
82' Вторая желтая карточкаРольдан Александер
Ход матча
28'
47'
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
13
Бартлоу
Итан
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
24
Серен
Дарвин
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|5 (1)
|0.42
|Carlos Ferreira III
|4
|0.33
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.17
|Пашер Тайлер
|1
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.08
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.08
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лодейро Николас
|2 (1)
|0.2
|Ролдан Кристиан
|2
|0.2
|Моррис Джордан
|2
|0.2
|Руидиас Рауль
|2 (1)
|0.2
|Брюин Уилл
|1
|0.1
|Joao Paulo I
|1
|0.1
|Арреага Хавьер
|1
|0.1
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.1
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|5
|1
|Хадебе Тинейдж
|5
|1
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Лундквист Адам
|1
|1
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рольдан Александер
|3
|1
|Obed Vargas
|4
|0
|Роу Келин
|3
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0
Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0