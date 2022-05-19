Стадион: Би-Си Плэйс
2:1
Конец матча
40' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
45' Желтая карточкаБраун Джавейн
0:1
45' ГолАрриола Пол
52' Желтая карточкаПомикал Пакстон
1:1
71' ГолУайт Брайан
2:1
90' ПенальтиКаваллини Лукас
90' Желтая карточкаТвумаси Эма
90' Желтая карточкаКаваллини Лукас
Ход матча
40'
45'
45'
0:1
52'
71'
90'
2:1
90'
90'
55
Кроппер
Коди
27
Рапосо
Райан
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|2
|0.18
|Уайт Брайан
|2
|0.18
|Рапосо Райан
|2
|0.18
|Дахоме Кристиан
|1
|0.09
|Рикеттс Тосайн
|1
|0.09
|Годой Эрик
|1
|0.09
|Блэкмон Тристан
|1
|0.09
|Голд Райан
|1 (1)
|0.09
|Кайседо Дейбер
|0
|0
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.75
|Арриола Пол
|4
|0.33
|Alan Velasco
|2
|0.17
|Сервания Брандон
|1
|0.08
|Обриан Ядер
|1
|0.08
|Факундо Киньон
|1
|0.08
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.08
|Хара Франко
|1 (1)
|0.08
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|4
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Alan Velasco
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
67%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
4
40%
7
37%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
3
15%
3
38%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Даллас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портленд Тимберс
|2:2
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|12
|2
|5
|5
|21 - 28
|11
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|7
|2
|4
|1
|15 - 15
|10
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|2:2
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Портленд Тимберс
|2:2
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
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|14.
|Ванкувер Уайткэпс
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