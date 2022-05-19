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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Даллас
0'
40' Желтая карточка
Бальдисимо Майкл
45' Желтая карточка
Браун Джавейн
0:1
45' Гол
Арриола Пол
52' Желтая карточка
Помикал Пакстон
1:1
71' Гол
Уайт Брайан
2:1
90' Пенальти
Каваллини Лукас
90' Желтая карточка
Твумаси Эма
90' Желтая карточка
Каваллини Лукас
90'+8
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
27
Рапосо
Райан
31
Тейберт
Расселл
33
Бальдисимо
Майкл
3
Гутьеррес
Кристиан
7
Кайседо
Дейбер
11
Дахоме
Кристиан
9
Каваллини
Лукас
1
Маурер
Джимми
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Даллас

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:4
М
1:1
М
2:0
М
3:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:2
М
1:0
М
2:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 2 0.18
Уайт Брайан 2 0.18
Рапосо Райан 2 0.18
Дахоме Кристиан 1 0.09
Рикеттс Тосайн 1 0.09
Годой Эрик 1 0.09
Блэкмон Тристан 1 0.09
Голд Райан 1 (1) 0.09
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.75
Арриола Пол 4 0.33
Alan Velasco 2 0.17
Сервания Брандон 1 0.08
Обриан Ядер 1 0.08
Факундо Киньон 1 0.08
Tsiki Ntsabeleng 1 0.08
Хара Франко 1 (1) 0.08
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 4 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годой Эрик 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Помикал Пакстон 3 0
Фарфан Марко 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Арриола Пол 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Обриан Ядер 2 0
Alan Velasco 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Твумаси Эма 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
67%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
7
50%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
4
40%
7
37%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
3
15%
3
38%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Даллас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 12 7 2 3 24 - 11 23
2. Лос-Анджелес 0:1 12 7 2 3 23 - 13 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Портленд Тимберс 2:2 13 3 7 3 20 - 20 16
8. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
11. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 12 2 5 5 21 - 28 11
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 0:1 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 7 2 4 1 15 - 15 10
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 2:2 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:0 6 3 1 2 9 - 8 10
4. Лос-Анджелес 0:1 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Портленд Тимберс 2:2 7 1 4 2 8 - 12 7
7. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
    • Желтая карточка
      45'
      Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Михаэль Балдиссимо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас онлайн

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