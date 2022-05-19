  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:1
Второй тайм: 74'
Остин
0'
0:1
13' Гол
Габриэльсен Рубен
37' Желтая карточка
Jhojan Valencia
39' Желтая карточка
Акоста Келлин
39' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
40' Желтая карточка
Редес Родни
63' Желтая карточка
Мурильо Хесус
74'
16
Крепо
Максим
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
6
Санчес
Илье
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
23
Акоста
Келлин
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
29
Мусовски
Дэниел
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
5
Jhojan
Valencia
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:2
М
0:2
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.33
Холлингсхед Райан 3 0.25
Опоку Квадво 3 0.25
Сифуэнтес Хосе 2 0.17
Аранго Кристиан 2 0.17
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.17
Мурильо Хесус 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Родригес Брайан II 1 0.08
Санчес Илье 1 0.08
Акоста Келлин 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Паласиос Диего 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.58
Урути Максимилиано 4 0.33
Ринг Александр 2 0.17
Финлей Итан 2 0.17
Габриэльсен Рубен 2 0.17
Домингес Сесильо 2 0.17
Фагундес Диего 1 0.08
Касканте Хулио 1 0.08
Даниэль Перейра 1 0.08
Хюсен Дэнни 1 0.08
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Вела Карлос 1 0
Акоста Келлин 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 1
Ринг Александр 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Дриусси Себастьян 3 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Редес Родни 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Фелипе 1 0
Kipp Keller 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
44%
1
7%
76-90

Пропущено

7
4
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
4
18%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
9
38%
4
18%
76-90

Пропущено

11
12
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Остин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 12 7 2 3 24 - 11 23
2. Лос-Анджелес 0:1 12 7 2 3 23 - 13 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Портленд Тимберс 2:2 13 3 7 3 20 - 20 16
8. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
11. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 12 2 5 5 21 - 28 11
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 0:1 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 7 2 4 1 15 - 15 10
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 2:2 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:0 6 3 1 2 9 - 8 10
4. Лос-Анджелес 0:1 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Портленд Тимберс 2:2 7 1 4 2 8 - 12 7
7. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Блессинг Латиф уходит с поля. Хинелья Франсиско выходит вместо него
  • Желтая карточка
    40'
    Редес Родни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Jhojan Valencia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Габриэльсен Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес
    Ничья
    Остин
    1.48
    4.84
    6.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Остин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лос-Анджелес
    Остин
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     