Стадион: Banc of California Stadium
0:1
Второй тайм: 74'
0:1
13' ГолГабриэльсен Рубен
37' Желтая карточкаJhojan Valencia
39' Желтая карточкаАкоста Келлин
39' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
40' Желтая карточкаРедес Родни
63' Желтая карточкаМурильо Хесус
Ход матча
13'
37'
39'
39'
40'
63'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
24
Лима
Ник
23
Колманич
Жан
33
Gavin
Wolff
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Лос-Анджелес
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.33
|Холлингсхед Райан
|3
|0.25
|Опоку Квадво
|3
|0.25
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.17
|Аранго Кристиан
|2
|0.17
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.17
|Мурильо Хесус
|1
|0.08
|Фалл Мамаду
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Родригес Брайан II
|1
|0.08
|Санчес Илье
|1
|0.08
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|Эскобар Франко
|1
|0.08
|Паласиос Диего
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|7 (1)
|0.58
|Урути Максимилиано
|4
|0.33
|Ринг Александр
|2
|0.17
|Финлей Итан
|2
|0.17
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.17
|Домингес Сесильо
|2
|0.17
|Фагундес Диего
|1
|0.08
|Касканте Хулио
|1
|0.08
|Даниэль Перейра
|1
|0.08
|Хюсен Дэнни
|1
|0.08
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Касканте Хулио
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Редес Родни
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
44%
1
7%
76-90
Пропущено
7
4
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
4
18%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
9
38%
4
18%
76-90
Пропущено
11
12
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Остин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портленд Тимберс
|2:2
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|12
|2
|5
|5
|21 - 28
|11
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|7
|2
|4
|1
|15 - 15
|10
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|2:2
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Портленд Тимберс
|2:2
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0