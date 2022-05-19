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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
1:2
Конец матча
Остин
0'
0:1
13' Гол
Габриэльсен Рубен
37' Желтая карточка
Jhojan Valencia
39' Желтая карточка
Акоста Келлин
39' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
50' Желтая карточка
Gavin Wolff
63' Желтая карточка
Мурильо Хесус
0:2
80' Гол
Фагундес Диего
85' Желтая карточка
Стувер Брэд
1:2
86' Пенальти
Вела Карлос
89' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
90' Желтая карточка
Kipp Keller
90'+10
16
Крепо
Максим
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
6
Санчес
Илье
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
23
Акоста
Келлин
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
29
Мусовски
Дэниел
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
5
Jhojan
Valencia
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:2
М
0:2
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 5 (2) 0.42
Холлингсхед Райан 3 0.25
Опоку Квадво 3 0.25
Сифуэнтес Хосе 2 0.17
Аранго Кристиан 2 0.17
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.17
Мурильо Хесус 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Родригес Брайан II 1 0.08
Санчес Илье 1 0.08
Акоста Келлин 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Паласиос Диего 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.58
Урути Максимилиано 4 0.33
Фагундес Диего 2 0.17
Ринг Александр 2 0.17
Финлей Итан 2 0.17
Габриэльсен Рубен 2 0.17
Домингес Сесильо 2 0.17
Касканте Хулио 1 0.08
Даниэль Перейра 1 0.08
Хюсен Дэнни 1 0.08
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Вела Карлос 1 0
Акоста Келлин 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Kipp Keller 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
50%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
44%
1
7%
76-90

Пропущено

7
4
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

25
24
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
0
0%
5
21%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
10
40%
5
21%
76-90

Пропущено

13
13
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
31%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Остин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Блессинг Латиф уходит с поля. Хинелья Франсиско выходит вместо него
    • Желтая карточка
      39'
      Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Jhojan Valencia получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Габриэльсен Рубен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:2 Остин онлайн

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