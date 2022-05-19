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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:2
Второй тайм: 76'
Портленд Тимберс
0'
0:1
18' Гол
Паредес Кристиан
1:1
31' Гол
Юилл Джексон
36' Желтая карточка
Жупарич Дарио
2:1
44' Гол
Монтейру Жамиру
2:2
56' Гол
Туилома Билл
59' Желтая карточка
Ремеди Эрик
66' Желтая карточка
Лопес Маркос
70' Желтая карточка
 76'
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
31
Ивачич
Альяз
28
Бонилья
Пабло
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
14
Justin
Rasmussen
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
23
Чара
Йимми
30
Santiago
Moreno
99
Nathan
Fogaca
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.58
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.33
Монтейру Жамиру 2 0.17
Кальво Франсиско 2 0.17
Юилл Джексон 2 0.17
Кауэлл Кейд 1 0.08
Томпсон Томми 1 0.08
Натан Рафаэл 1 0.08
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.08
Грегуш Ян 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туилома Билл 4 0.31
Чара Йимми 3 0.23
Незгода Ярослав 3 0.23
Бланко Себастьян 2 0.15
Паредес Кристиан 2 (1) 0.15
Nathan Fogaca 2 0.15
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.15
Santiago Moreno 1 0.08
Лориа Марвин 1 0.08
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Лопес Маркос IV 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Марье Поль 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Паредес Кристиан 4 0
Чара Диего 3 0
Бланко Себастьян 3 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Туилома Билл 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Чара Йимми 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
Жупарич Дарио 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
7
54%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

19
19
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
1
5%
7
37%
46-60
9
47%
3
16%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 12 7 2 3 24 - 11 23
2. Лос-Анджелес 0:1 12 7 2 3 23 - 13 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Портленд Тимберс 2:2 13 3 7 3 20 - 20 16
8. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
11. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 12 2 5 5 21 - 28 11
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 0:1 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:0 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 7 2 4 1 15 - 15 10
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 2:2 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:0 6 3 1 2 9 - 8 10
4. Лос-Анджелес 0:1 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Портленд Тимберс 2:2 7 1 4 2 8 - 12 7
7. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Портленд Тимберс
2.03
3.82
3.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс онлайн

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