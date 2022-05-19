Стадион: PayPal Park
2:2
Второй тайм: 76'
0:1
18' ГолПаредес Кристиан
1:1
31' ГолЮилл Джексон
36' Желтая карточкаЖупарич Дарио
2:1
44' ГолМонтейру Жамиру
2:2
56' ГолТуилома Билл
59' Желтая карточкаРемеди Эрик
66' Желтая карточкаЛопес Маркос
Ход матча
18'
0:1
31'
1:1
36'
44'
2:1
56'
2:2
59'
66'
70'
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 David Ayala
-
17 Tega Ikoba
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.58
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.33
|Монтейру Жамиру
|2
|0.17
|Кальво Франсиско
|2
|0.17
|Юилл Джексон
|2
|0.17
|Кауэлл Кейд
|1
|0.08
|Томпсон Томми
|1
|0.08
|Натан Рафаэл
|1
|0.08
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.08
|Грегуш Ян
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|4
|0.31
|Чара Йимми
|3
|0.23
|Незгода Ярослав
|3
|0.23
|Бланко Себастьян
|2
|0.15
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.15
|Nathan Fogaca
|2
|0.15
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.15
|Santiago Moreno
|1
|0.08
|Лориа Марвин
|1
|0.08
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Ремеди Эрик
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
7
54%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
19
19
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
1
5%
7
37%
46-60
9
47%
3
16%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портленд Тимберс
|2:2
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|12
|2
|5
|5
|21 - 28
|11
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|7
|2
|4
|1
|15 - 15
|10
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|2:2
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Портленд Тимберс
|2:2
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0