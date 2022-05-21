Стадион: Lower.com Field
Прерван
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
27
Берри
Мигель
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
22 Этьенн ДерикНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Коламбус Кру
Лос-Анджелес
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.36
|Этьенн Дерик
|3
|0.27
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.18
|Берри Мигель
|2
|0.18
|Зардес Гьяси
|2 (1)
|0.18
|Сантуш Педру
|1
|0.09
|Уртадо Эрик
|1
|0.09
|Диас Луис III
|1
|0.09
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|5 (2)
|0.42
|Холлингсхед Райан
|3
|0.25
|Опоку Квадво
|3
|0.25
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.17
|Аранго Кристиан
|2
|0.17
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.17
|Мурильо Хесус
|1
|0.08
|Фалл Мамаду
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Родригес Брайан II
|1
|0.08
|Санчес Илье
|1
|0.08
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|Эскобар Франко
|1
|0.08
|Паласиос Диего
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
6
38%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
5
29%
29%
10
40%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Цинциннати
|0:0
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 20
|13
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|1:1
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|1:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|6
|0
|3
|3
|9 - 13
|3
|12.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Торонто
|1:1
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0