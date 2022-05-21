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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
 
Прерван
Лос-Анджелес
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Лос-Анджелес
3.13
3.64
3.53
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
26
Игбекеме
Джеймс
14
Йебоа
Яв
27
Берри
Мигель
10
Селараян
Лукас
16
Крепо
Максим
5
Фалл
Мамаду
25
Ибеага
Себастьен
3
Мурильо
Хесус
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
8
Хинелья
Франсиско
12
Паласиос
Диего
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
29
Мусовски
Дэниел
Коламбус Кру
4-3-3
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Кру
Лос-Анджелес

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:3
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.36
Этьенн Дерик 3 0.27
Нэйджби Дарлингтон 2 0.18
Берри Мигель 2 0.18
Зардес Гьяси 2 (1) 0.18
Сантуш Педру 1 0.09
Уртадо Эрик 1 0.09
Диас Луис III 1 0.09
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 5 (2) 0.42
Холлингсхед Райан 3 0.25
Опоку Квадво 3 0.25
Сифуэнтес Хосе 2 0.17
Аранго Кристиан 2 0.17
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.17
Мурильо Хесус 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Родригес Брайан II 1 0.08
Санчес Илье 1 0.08
Акоста Келлин 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Паласиос Диего 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Вела Карлос 1 0
Акоста Келлин 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
6
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
5
29%
29%
10
40%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Цинциннати 0:0 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Ди Си Юнайтед 1:1 12 4 2 6 15 - 18 14
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 12 3 4 5 18 - 20 13
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 1:1 13 3 3 7 17 - 24 12
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Ди Си Юнайтед 1:1 8 3 1 4 11 - 11 10
5. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 1:1 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 0:0 6 2 1 3 9 - 8 7
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 0:0 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 6 0 3 3 9 - 13 3
12. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
13. Торонто 1:1 7 0 3 4 9 - 14 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Лос-Анджелес
3.13
3.64
3.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру - Лос-Анджелес онлайн

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