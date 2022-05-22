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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча
Торонто
0'
1:0
7' Гол
Флорес Эдисон
10' Желтая карточка
Сальседо Карлос
16' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
23' Желтая карточка
Альфаро Тони
1:1
36' Гол
Акинола Айо
45' Желтая карточка
Хименес Хесус
2:1
56' Гол
Эстрада Майкл
80' Желтая карточка
Осорио Джонатан
84' Желтая карточка
Смит Брэд
85' Желтая карточка
Ачара Ифунаньячи
2:2
89' Гол
Осорио Джонатан
90' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
90'+6
28
Хамид
Билл
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
8
Дуркин
Кристофер
13
Sofiane
Djeffal
5
Смит
Брэд
11
Фунтас
Таксиархис
10
Флорес
Эдисон
7
Эстрада
Майкл
25
Боно
Александер
47
Kosi
Thompson
5
Lukas
MacNaughton
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
8
Присо-Мбонге
Ральф
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
11
Нельсон
Джейден
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Торонто

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 5 0.42
Камара Ола 5 (1) 0.42
Эстрада Майкл 4 (1) 0.33
Каноуз Расселл 1 0.08
Флорес Эдисон 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.54
Осорио Джонатан 3 0.23
Посуэло Алехандро 2 0.15
Брэдли Майкл 1 0.08
Kosi Thompson 1 0.08
Акинола Айо 1 0.08
Нельсон Джейден 1 0.08
Deandre Kerr 1 0.08
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 3 1
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Найяр Энди 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 2 1
Осорио Джонатан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Присо-Мбонге Ральф 1 1
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Посуэло Алехандро 2 0
Хименес Хесус 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Deandre Kerr 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
7
58%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
58%
1
7%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
3
43%
5
45%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

16
17
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
8
50%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
6
32%
7
27%
31-45
1
5%
7
27%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
37%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Цинциннати 2:2 13 6 2 5 18 - 20 20
6. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 12 3 4 5 20 - 22 13
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 2:2 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 2:2 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 6 0 3 3 11 - 15 3
12. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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