Стадион: Audi Field
2:2
Конец матча
1:0
7' ГолФлорес Эдисон
10' Желтая карточкаСальседо Карлос
16' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
23' Желтая карточкаАльфаро Тони
1:1
36' ГолАкинола Айо
45' Желтая карточкаХименес Хесус
2:1
56' ГолЭстрада Майкл
80' Желтая карточкаОсорио Джонатан
84' Желтая карточкаСмит Брэд
85' Желтая карточкаАчара Ифунаньячи
2:2
89' ГолОсорио Джонатан
90' Желтая карточкаДуркин Кристофер
Ход матча
7'
1:0
10'
23'
36'
1:1
45'
56'
2:1
80'
84'
85'
89'
2:2
90'
28
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Торонто
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.42
|Камара Ола
|5 (1)
|0.42
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.33
|Каноуз Расселл
|1
|0.08
|Флорес Эдисон
|1
|0.08
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.54
|Осорио Джонатан
|3
|0.23
|Посуэло Алехандро
|2
|0.15
|Брэдли Майкл
|1
|0.08
|Kosi Thompson
|1
|0.08
|Акинола Айо
|1
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.08
|Deandre Kerr
|1
|0.08
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|2
|1
|Осорио Джонатан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
7
58%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
58%
1
7%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
3
43%
5
45%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
16
17
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
8
50%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
6
32%
7
27%
31-45
1
5%
7
27%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
37%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Цинциннати
|2:2
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|6.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|2:2
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|2:2
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2
|6
|0
|3
|3
|11 - 15
|3
|12.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
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|Ванкувер Уайткэпс
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