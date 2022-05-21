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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 7'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
5' Желтая карточка
 7'

Ход матча

5'
 
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.76
3.75
2.67
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
72
Ривера
Дамьен
9
Букса
Адам
Цинциннати
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 6 0.46
Акоста Лусиано 5 (2) 0.38
Матаррита Рональд 1 0.08
Харрис Кельвин 1 0.08
Ian Murphy 1 0.08
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 6 0.5
Хиль Карлес 3 (3) 0.25
Бай Брэндон 2 0.17
Джонс Дехуан 1 0.08
Ллетгет Себастьян 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Алтидор Жози 1 0.08
Полстер Мэтт 1 0.08
Ренникс Джастин 1 0.08
Ривера Дамьен 1 0.08

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Кубо Юя 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кэмерон Джефф 2 0
Морено Хуниор 2 0
Канн Алек 2 0
Акоста Лусиано 2 0
Нвободо Обинна 2 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 5 0
Букса Адам 2 1
Макнамара Томас 3 0
Кесслер Генри 3 0
Каптум Вилфрид 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Джонс Дехуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
83%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
20%
4
21%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Цинциннати 0:0 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Ди Си Юнайтед 1:1 12 4 2 6 15 - 18 14
9. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 12 3 4 5 18 - 20 13
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 1:1 13 3 3 7 17 - 24 12
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Ди Си Юнайтед 1:1 8 3 1 4 11 - 11 10
5. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 1:1 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 0:0 6 2 1 3 9 - 8 7
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 0:0 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 6 0 3 3 9 - 13 3
12. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
13. Торонто 1:1 7 0 3 4 9 - 14 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Ривера Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.76
3.75
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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