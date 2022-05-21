Стадион: TQL Stadium
0:0
Первый тайм: 7'
Ход матча
5'
32
Ian
Murphy
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|6
|0.46
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.38
|Матаррита Рональд
|1
|0.08
|Харрис Кельвин
|1
|0.08
|Ian Murphy
|1
|0.08
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|6
|0.5
|Хиль Карлес
|3 (3)
|0.25
|Бай Брэндон
|2
|0.17
|Джонс Дехуан
|1
|0.08
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Алтидор Жози
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|1
|0.08
|Ренникс Джастин
|1
|0.08
|Ривера Дамьен
|1
|0.08
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Морено Хуниор
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Нвободо Обинна
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|5
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Макнамара Томас
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
83%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
20%
4
21%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Цинциннати
|0:0
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|9.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 20
|13
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|1:1
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|1:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|6
|0
|3
|3
|9 - 13
|3
|12.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Торонто
|1:1
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0