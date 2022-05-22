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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Первый тайм: 41'
Реал Солт-Лейк

Ход матча

1'
Михайлович Джордже
(Ahmed Hussein Hafez)
1:0
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.86
5.11
5.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
7
Ahmed
Hussein
Hafez
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Реал Солт-Лейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
1:1
М
4:1
М
3:1
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.54
Камара Кей 3 0.23
Киото Ромель 3 (1) 0.23
Торрес Хоакин 3 0.23
Бро-Гийяр Закари 2 0.15
Джонстон Алистер 1 0.08
Миллер Камаль 1 0.08
Коне Исмаэль 1 0.08
Лаппалайнен Ласси 1 0.08
Камашо Руди 1 0.08
Уотерман Джоэль 1 0.08
Ваньяма Виктор 0 0
Ahmed Hussein Hafez 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.15
Шмитт Тейт 2 0.15
Мерам Джастин 1 0.08
Чанг Майкель 1 0.08
Руис Пабло 1 (1) 0.08
Кордова Серхио 1 0.08
Крейлах Дамир 1 0.08
Сильва Марсело 1 0.08
Глэд Джастин 1 0.08
Броди Эндрю 1 0.08
Джулио Андерсон 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Михайлович Джордже 3 0
Торрес Хоакин 2 0
Камашо Руди 2 0
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Пьетт Самуэль 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 3 0
Шмитт Тейт 3 0
Эррера Аарон 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Глэд Джастин 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Луис Эвертон 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
75%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
3
20%
4
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
27%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
8%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
5
21%
4
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
4
33%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
20%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 1:0 13 7 2 4 24 - 21 23
2. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
3. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
10. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
5. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк 0:1 13 5 4 4 12 - 17 19
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Ванкувер Уайткэпс 11 3 2 6 12 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:0 5 4 0 1 10 - 5 12
4. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 0:1 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:0 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
7. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
8. Реал Солт-Лейк 0:1 8 1 3 4 4 - 13 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.86
5.11
5.20
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Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 1:0 Реал Солт-Лейк онлайн

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