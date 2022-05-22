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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
23' Пенальти
Эбер Араужо
46' Желтая карточка
Асеведо Николас
63' Желтая карточка
Секулич Борис
89' Желтая карточка
Мартинс Тьяго II
90' Желтая карточка
Паркс Китон
90'+6
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
10
Моралес
Максимильяно
7
Моралес
Альфредо
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
8
Хавьер
Тиаго
9
Эбер
Араужо
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
20
Омсберг
Уайетт
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.58
Хавьер Тиаго 4 0.33
Родригес Сантьяго 2 0.17
Talles Magno 2 0.17
Перейра Габриэл 2 0.17
Калленс Александр 2 0.17
Паркс Китон 2 0.17
Эбер Араужо 2 (1) 0.17
Глостер Кристофер 1 0.08
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.23
Пржибылко Каспер 2 0.15
Jhon Duran 1 0.08
Борнштейн Джонатан 1 0.08
Иванов Станислав III 1 0.08
Мюллер Крис 1 0.08
Омсберг Уайетт 1 0.08
Оффор Чинонсо 1 0.08
Гутьеррес Брайан 0 0
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 5 0
Родригес Сантьяго 4 0
Асеведо Николас 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Паркс Китон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Секулич Борис 3 0
Эспиноса Джон 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Герберс Фабиан 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Теран Карлос 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
6
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
19%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
33%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
16%
3
25%
31-45
6
24%
2
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
20%
4
33%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 13 7 2 4 15 - 15 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 13 7 2 4 25 - 13 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 0:1 13 6 4 3 20 - 11 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 6 3 4 13 - 11 21
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
8. Колорадо Рэпидс 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
9. Хьюстон Динамо 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 13 3 5 5 22 - 28 14
12. Сиэтл Саундерс 0:0 11 4 2 5 13 - 14 14
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 3 4 7 12 - 24 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 1:0 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:1 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Колорадо Рэпидс 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 0:1 7 4 1 2 15 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 8 3 4 1 16 - 15 13
7. Хьюстон Динамо 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 1:0 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 1:0 7 4 2 1 7 - 5 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 0:1 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Миннесота Юнайтед 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Даллас 0:1 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
10. Хьюстон Динамо 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 8 0 2 6 5 - 19 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 0:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      Габриэль Перейра уходит с поля. Таллис Магно выходит вместо него
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Эбер Араужо из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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