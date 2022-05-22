Стадион: Янки
1:0
Конец матча
1:0
23' ПенальтиЭбер Араужо
46' Желтая карточкаАсеведо Николас
63' Желтая карточкаСекулич Борис
89' Желтая карточкаМартинс Тьяго II
90' Желтая карточкаПаркс Китон
Ход матча
23'
1:0
46'
63'
89'
90'
26
Jhon
Duran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (3)
|0.58
|Хавьер Тиаго
|4
|0.33
|Родригес Сантьяго
|2
|0.17
|Talles Magno
|2
|0.17
|Перейра Габриэл
|2
|0.17
|Калленс Александр
|2
|0.17
|Паркс Китон
|2
|0.17
|Эбер Араужо
|2 (1)
|0.17
|Глостер Кристофер
|1
|0.08
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.23
|Пржибылко Каспер
|2
|0.15
|Jhon Duran
|1
|0.08
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.08
|Иванов Станислав III
|1
|0.08
|Мюллер Крис
|1
|0.08
|Омсберг Уайетт
|1
|0.08
|Оффор Чинонсо
|1
|0.08
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|4
|0
|Асеведо Николас
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|6
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Теран Карлос
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
19%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
33%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
5
20%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
16%
3
25%
31-45
6
24%
2
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
20%
4
33%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 15
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 13
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|0:1
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 11
|21
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 15
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Даллас
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0